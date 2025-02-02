Dinheiro sujo se lava em casa

O problema de se ganhar dinheiro de forma ilícita é que muitos fatores levam a torrá-lo todo de forma imediata. De um lado, permanente probabilidade de ser preso ou mesmo assassinado incentiva a usufruir o quanto antes as vantagens que ele poderia proporcionar.

Por outro, mesmo que não se tenha uma consciência clara disso, esse gasto desenfreado só aumenta o vazio dentro do ser humano e o indivíduo entra em uma espiral de delitos e farras. Por fim, é difícil esconder e ainda mais movimentar muita grana sem chamar a atenção das autoridades públicas

Temos chamado a atenção do leitor para o fato de que a maioria dos infratores nunca chega a ter muito lucro e nisso se incluem os traficantes. No mercado de substâncias ilícitas, apenas uma meia dúzia fica com a maior parte da vantagem econômica. Até uma certo quantidade, é possível pagar em dinheiro, mesmo, todas as despesas e não sobra tanto que todo mundo note. Contudo, se o volume pecuniário é muito acima da média da população, o bandido vai cada vez ganhando mais destaque e isso é tudo o que não desejam aqueles que vivem fora da lei.

Então, os transgressores do Código Penal, quando tudo o mais dá certo, ficam com um grande problema para resolver: como guardar, investir ou mesmo consumir a sua bufunfa sem acabar sendo investigado mais pela aparência de riqueza, mais pela ostentação que propriamente pelos crimes que cometeu?

A lógica será sempre a mesma: criar uma cortina de fumaça, uma origem aparentemente lícita para a riqueza que circula nas mãos do tráfico e de outras atividades ilegais. Isso não é fácil, todavia.

Cada vez circula menos dinheiro em papel. Cada dia a tecnologia aumenta o controle do Estado sobre as atividades privadas. Já não é necessário andar pelas ruas coberto de sangue para se tornar suspeito. Nem traficante está mais escapando do sistema bancário e até dos impostos.

Agora não basta mais ser violento e impiedoso para se dar bem em uma carreira criminosa, é preciso também entender de finanças e contabilidade, de Direito, de Economia etc., ou pelo menos ter alguém a seu serviço que entenda. Uma das primeiras e mais famosas maneiras de fazer isso foi através de lavanderias, e a imagem era muito forte, então isso foi imediatamente chamado de “lavagem de dinheiro”.

No caso concreto desta semana, faltava sabão e sobrava água sanitária. Enquanto as autoridades não se dessem conta, podia funcionar, mas, uma vez iniciado um inquérito policial, seria difícil esconder e ainda mais explicar as operações bancárias realizadas. Tudo ruiu como um castelo de cartas quando se quebrou o sigilo da tal lotérica carioca.

Lavagem de dinheiro Crédito: Reprodução

Contudo, quanto mais sofisticados os salafrários, mais eficientes eles se mostram nessa arte do branqueamento de capitais. Particularmente no caso dos criminosos de colarinho branco, o trabalho investigativo não apenas é mais difícil de realizar, como também mais raro de acontecer, porque são utilizadas transações mais discretas e com uma maior aparência de licitude.

Não é necessariamente a complexidade do mecanismo de lavagem que importa; às vezes não adianta fazer o dinheiro passar por inúmeras contas bancárias no exterior. Aliás, a preguiça mental é uma das falhas mais frequentes. Quando alguém encontra um canal interessante para drenar a sua fortuna, todo mundo sai imitando e, quando um é descoberto, os outros vão caindo em fileira.