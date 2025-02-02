Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança pública

Dinheiro sujo se lava em casa

No caso desta semana, faltava sabão e sobrava água sanitária. Enquanto as autoridades não se dessem conta, podia funcionar, mas, uma vez iniciado um inquérito policial, seria difícil esconder e ainda mais explicar as operações bancárias realizadas

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 01:00

Públicado em 

02 fev 2025 às 01:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Com que, então, a polícia acredita que criminosos do Espírito Santo estavam lavando dinheiro em uma casa lotérica no Rio de Janeiro. Não há nisso nenhuma surpresa, nem mesmo no esquema que teria sido montado, bem previsível.
O problema de se ganhar dinheiro de forma ilícita é que muitos fatores levam a torrá-lo todo de forma imediata. De um lado, permanente probabilidade de ser preso ou mesmo assassinado incentiva a usufruir o quanto antes as vantagens que ele poderia proporcionar.
Por outro, mesmo que não se tenha uma consciência clara disso, esse gasto desenfreado só aumenta o vazio dentro do ser humano e o indivíduo entra em uma espiral de delitos e farras. Por fim, é difícil esconder e ainda mais movimentar muita grana sem chamar a atenção das autoridades públicas

Veja Também

Polícias do ES e RJ se impõem contra extorsões praticadas pelo tráfico

Extorsão de traficantes vira alvo de operações da polícia no ES e RJ

Temos chamado a atenção do leitor para o fato de que a maioria dos infratores nunca chega a ter muito lucro e nisso se incluem os traficantes. No mercado de substâncias ilícitas, apenas uma meia dúzia fica com a maior parte da vantagem econômica. Até uma certo quantidade, é possível pagar em dinheiro, mesmo, todas as despesas e não sobra tanto que todo mundo note. Contudo, se o volume pecuniário é muito acima da média da população, o bandido vai cada vez ganhando mais destaque e isso é tudo o que não desejam aqueles que vivem fora da lei.
Então, os transgressores do Código Penal, quando tudo o mais dá certo, ficam com um grande problema para resolver: como guardar, investir ou mesmo consumir a sua bufunfa sem acabar sendo investigado mais pela aparência de riqueza, mais pela ostentação que propriamente pelos crimes que cometeu?
A lógica será sempre a mesma: criar uma cortina de fumaça, uma origem aparentemente lícita para a riqueza que circula nas mãos do tráfico e de outras atividades ilegais. Isso não é fácil, todavia.
Cada vez circula menos dinheiro em papel. Cada dia a tecnologia aumenta o controle do Estado sobre as atividades privadas. Já não é necessário andar pelas ruas coberto de sangue para se tornar suspeito. Nem traficante está mais escapando do sistema bancário e até dos impostos.
Agora não basta mais ser violento e impiedoso para se dar bem em uma carreira criminosa, é preciso também entender de finanças e contabilidade, de Direito, de Economia etc., ou pelo menos ter alguém a seu serviço que entenda. Uma das primeiras e mais famosas maneiras de fazer isso foi através de lavanderias, e a imagem era muito forte, então isso foi imediatamente chamado de “lavagem de dinheiro”.
No caso concreto desta semana, faltava sabão e sobrava água sanitária. Enquanto as autoridades não se dessem conta, podia funcionar, mas, uma vez iniciado um inquérito policial, seria difícil esconder e ainda mais explicar as operações bancárias realizadas. Tudo ruiu como um castelo de cartas quando se quebrou o sigilo da tal lotérica carioca.
Notas de dinheiro, cédulas de Real
Lavagem de dinheiro Crédito: Reprodução
Contudo, quanto mais sofisticados os salafrários, mais eficientes eles se mostram nessa arte do branqueamento de capitais. Particularmente no caso dos criminosos de colarinho branco, o trabalho investigativo não apenas é mais difícil de realizar, como também mais raro de acontecer, porque são utilizadas transações mais discretas e com uma maior aparência de licitude.
Não é necessariamente a complexidade do mecanismo de lavagem que importa; às vezes não adianta fazer o dinheiro passar por inúmeras contas bancárias no exterior. Aliás, a preguiça mental é uma das falhas mais frequentes. Quando alguém encontra um canal interessante para drenar a sua fortuna, todo mundo sai imitando e, quando um é descoberto, os outros vão caindo em fileira.
Uma única quebra de sigilo bancário deu origem a inúmeros mandados de prisão. Se quiserem escapar, nossos meliantes de estimação precisarão ser mais competentes na área financeira e, principalmente, um pouco mais criativos. Por enquanto, a nossa polícia está vencendo de 7 x 1.

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

Tópicos Relacionados

Segurança Pública tráfico de drogas Lavagem de Dinheiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados