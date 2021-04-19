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Astrologia

Sol em Touro: é tempo de prudência e paciência; veja vídeo

O período também enfatiza toda a nossa busca por conforto material. É hora de ir em busca daquilo que é importante

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 abr 2021 às 02:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Astrologia
AAtenção para as virtudes que estão em falta no mundo atual Crédito: Shutterstock
Hoje, quando é comemorado do Dia do Índio, o sol está entrando em Touro. É um tempo de perseverança, prudência e paciência. Virtudes tão importantes que estão em falta no mundo atual. Confira mais no vídeo do astrólogo Glaucio Costhae. 
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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