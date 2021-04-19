Sol em Touro: é tempo de prudência e paciência; veja vídeo

Hoje, quando é comemorado do Dia do Índio, o sol está entrando em Touro. É um tempo de perseverança, prudência e paciência. Virtudes tão importantes que estão em falta no mundo atual. Confira mais no vídeo do astrólogo Glaucio Costhae.
Publicado em 19 de Abril de 2021 às 02:00
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