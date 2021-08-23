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Astrologia: semana de desarmonia entre Mercúrio e Netuno; veja vídeo

É preciso ter cuidado com o que fala, escreve e escuta. E também atenção na hora de assinar algum documento

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 ago 2021 às 02:00
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Astrologia
Essa semana temos uma desarmonia entre Mercúrio e Netuno. Crédito: Freepik
Essa semana temos uma desarmonia entre Mercúrio e Netuno. É o momento para tomar cuidado com o que fala, com quem fala e com o escreve. E também se tiver que assinar algum documento. Veja no vídeo do astrólogo Glaucio.
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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