Astrologia: semana de desarmonia entre Mercúrio e Netuno; veja vídeo

Essa semana temos uma desarmonia entre Mercúrio e Netuno. É o momento para tomar cuidado com o que fala, com quem fala e com o escreve. E também se tiver que assinar algum documento. Veja no vídeo do astrólogo Glaucio.
Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 02:00
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