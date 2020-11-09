Para celebrar a cultura e a língua, prefiro Machado de Assis a Rui Barbosa

O escritor Machado de Assis Crédito: Reprodução

No dia 5 de novembro, comemora-se, em nosso país, o Dia Nacional da Língua Portuguesa e o Dia Nacional da Cultura , pelo mesmo motivo: a data de nascimento de Rui Barbosa, nascido na data em 1849 e morto em 1923. Rui Barbosa foi notável jurista, orador, diplomata e profundo conhecedor da língua portuguesa em seu padrão culto. Foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1897, e seu presidente de 1908 a 1919, sucedendo a Machado de Assis (1839-1908).

É claro que os congressistas que escolheram essa data, instituída pela lei 11.310, de 12/06/2006, tinham Rui Barbosa como modelo para a cultura e a língua portuguesa, mas não foram felizes nessa escolha, por terem eleito um símbolo da elite social, econômica e jurídica da sociedade brasileira, distanciado das classes populares e da realidade como um todo.

Antes tivessem optado por Machado de Assis, esse sim, um homem vindo do povo, mestiço como a maioria do povo brasileiro, que não teve escolarização regular, em sua época, por ser pobre e de origem humilde. Nasceu na comunidade do Livramento e começou a trabalhar muito cedo, nas ruas, vendendo doces; na juventude, trabalhou em tipografia, o que o aproximou do jornalismo e dos principais escritores de sua época; na maturidade, tornou-se funcionário público, tendo ocupado vários cargos nos ministérios da Agricultura, do Comércio e de Obras Públicas, onde se tornou diretor.

Machado de Assis foi o principal escritor brasileiro de sua época e, com certeza, de todos os tempos. Escreveu em, praticamente, todos os gêneros literários, sendo poeta, contista, cronista, romancista, dramaturgo, jornalista e crítico literário. Testemunhou a Abolição da Escravatura, em 1888, e a mudança de regime político no país, quando a República substituiu o Império, em 1889. Assistiu às diversas reviravoltas do mundo, na mudança do século XIX para o XX, e sobre tudo comentou, relatou e ironizou, em seus inúmeros textos publicados em jornais, revistas e livros.

Sua extensa obra constitui-se de dez romances, mais de duzentos contos, dez peças teatrais, cinco coletâneas de poemas e mais de seiscentas crônicas. Até hoje, se descobre obra sua inédita em livro, como a biografia do imperador Pedro II, feita na juventude. Por sua inovação literária e por sua ousadia em tratar de temas sociais que criticam a burguesia de sua época, Machado de Assis é visto, hoje, como um gênio literário, comparado a Dante, Shakespeare ou Camões.

Rui Barbosa foi um dos intelectuais mais brilhantes de seu tempo, ajudou a implantar a República nascente como coautor da primeira constituição republicana, atuando na defesa do federalismo, do abolicionismo, dos direitos e garantias individuais. Primeiro ministro da Fazenda do regime republicano, teve breve e discutida gestão marcada por grave crise econômica.