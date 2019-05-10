Feira Literária tem a missão de fazer autores capixabas serem lidos

Com 88 lançamentos confirmados de autores capixabas, dezenas de mesas-redondas e palestras, a presença ilustre de convidados como Marco Lucchesi, o presidente da Academia Brasileira de Letras, José Arrabal, escritor capixaba radicado em São Paulo, várias vezes premiados e dezenas de livros publicados, e o fechamento com a presença ilustre de Conceição Evaristo, uma das mais notáveis poetisas brasileiras, dentre vários outros, a Feira Literária Capixaba espera receber um grande público, em seus dias de realização, 22 a 26 de maio.

Hoje, é muito grande a produção literária capixaba, devido à facilidade para se publicar e às leis de incentivo. No entanto, a maior dificuldade para quem escreve, no Espírito Santo, é a divulgação de sua obra, a circulação do livro em espaços onde ele deveria ser encontrado, bibliotecas e livrarias, e a sua chegada ao público a que se destina, o leitor. O que adianta escrever e publicar um livro que não será lido ou não será encontrado em nenhum lugar? A maioria dos escritores amarga essa desilusão, escrever para não ser lido. No mundo atual, há uma afoiteza para publicar, uma necessidade individual de se expor, por meio das palavras, bem maior do que a de ler o que os outros escrevem. Parece que todos almejam ser escritores, mas ler o que se escreve poucos o fazem.