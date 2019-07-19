Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Francisco Aurelio Ribeiro

Com quase 100 anos de história, Academia ganha novo imortal

Hoje existem mais de duas dezenas de academias literárias e culturais espalhadas pelo nosso Estado, cada uma procurando se manter e produzir

Públicado em 

19 jul 2019 às 00:45

Colunista

Sérgio Blank Crédito: Fernando Madeira
Hoje à noite, o poeta Sérgio Blank toma posse na cadeira 09 da Academia Espírito-Santense de Letras, antes ocupada pelo professor Américo Barbosa de Menezes. Sérgio Blank é o 175º escritor a adentrar os umbrais dessa casa, que, em setembro, completa 98 anos de existência.
> Sérgio Blank volta aos livros após 23 anos de hiato
A Academia Espírito-santense de Letras foi fundada em 4 de setembro de 1921 e teve como idealizadores Alarico de Freitas, advogado; Elpídio Pimentel, professor; e Garcia de Resende, jornalista. Dom Benedito Alves de Sousa, bispo Diocesano de Vitória, e também um intelectual, foi escolhido como o primeiro presidente da AEL, e assim o foi até 1933. Em 1937, sob a liderança de Arquimimo Martins de Matos, a AEL foi reorganizada e seus membros passaram de 20 para 30 e, dois anos depois, 40, conforme o modelo de seu original, a Academia Francesa.
Nesses quase 100 anos de existência, a AEL tem tido seus altos e baixos, com períodos de maior ou de menor produtividade, já que é uma instituição cultural privada, sem fins lucrativos, a depender, exclusivamente, do suporte financeiro de seus membros e da boa vontade da sociedade em que se insere, com relação às questões culturais. Nesses últimos anos, a AEL tem tido como principal parceira a Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória, com quem tem realizado convênios desde 2007, para publicar livros e a sua revista anual, cuja periodicidade anual se mantém desde 1998, quando fui eleito para a presidência pela primeira vez.
Hoje, existem mais de duas dezenas de Academias literárias e culturais espalhadas pelo nosso Estado, cada uma procurando se manter e produzir, remando contra a maré e as incertezas de um tempo de volatilidade de ideias, de subjetividades exacerbadas e de mudanças de paradigmas até em relação ao livro, à leitura e à literatura.
No entanto, as Academias literárias publicam suas obras, promovem concursos, saraus, feiras, seminários, lançamentos, encontros, convidando a sociedade a desviar os olhares das redes sociais, buscando reviver o afeto e a reflexão que a leitura, solitária ou compartilhada, recriam.
> Luta e resistência de mulheres para criação de Academia de Letras
Sérgio Blank chega à nossa Academia Espírito-santense de Letras com o estatuto de poeta-mor que lhe atribuem alguns de seus colegas, trazendo para o nosso convívio a delicadeza, a leveza e a gentileza no trato com as palavras e com as pessoas. Desde a sua primeira obra poética, ainda jovem, revelou-se um poeta maduro que se aperfeiçoou com o tempo e moldado pelo sofrimento.
Talvez seja o primeiro poeta tout court (simplesmente) a entrar em nossa Casa de Letras, sem outro adjetivo que o qualifique, aquele que “escreve, porque além de ser impulsionado pelo sentimento e pela emoção, exercita uma forma de conhecimento, humaniza-se, plasmando o próprio mundo, fazendo de sua poesia a criação da vida, pela gestação de palavras”.

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados