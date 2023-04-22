É hoje!

Yamaguchi Falcão luta por título mundial e para fazer história no boxe

Pugilista capixaba está confiante para o combate contra o cubano David Morrell na noite deste sábado (22), em Las Vegas, que vale o cinturão mundial dos supermédios

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 07:00

Filipe Souza

Colunista

Yamaguchi Falcão vai em busca do título mundial dos supermédios Crédito: J.Muller/Divulgação - Acervo Pessoal do boxeador Yamaguchi Falcão
Peso batido, condicionamento físico em dia e confiança nos punhos. Está tudo pronto para o pugilista capixaba Yamaguchi Falcão subir ao ringue na noite deste sábado (22) para buscar o título mundial de boxe na categoria dos supermédios (até 76,2 kg).
No evento, previsto para começar às 21h (Horário de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Yamaguchi encara o cubano David Morrell pelo cinturão da Associação Mundial de Boxe (WBA), e busca escrever seu nome na história do boxe brasileiro. Em caso de vitória, Yamaguchi se tornará o sétimo boxeador brasileiro a conquistar um título mundial na modalidade, se juntando ao seleto grupo que já conta com Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Popó, Valdemir 'Sertão' Pereira, Rose Volante e Patrick Teixeira.
Na noite desta sexta-feira (21), Yamaguchi não teve dificuldades para bater o peso. O capixaba registrou 166,4 libras na balança, o equivalente a 75,5 kg. Já o adversário Morrell bateu em 76,1 kg. Após a pesagem, Yamaguchi comemorou o primeiro passo e destacou em suas redes sociais que já estava se alimentando bem para estar pronto para o combate. 
Yamaguchi, que aceitou desafiar o dono do cinturão em um convite que surgiu com menos de 15 dias para a luta, já que o ganês Sena Agbeko (primeiro desafiante) não teve a aprovação da Comissão Atlética de Nevada para a luta, se mostra confiante. Com o tempo apertado, mas em rápida conversa exclusiva com a coluna direto dos Estados Unidos, o capixaba cravou que vai conquistar o cinturão.
"Nunca lutei com ele (David Morrell), mas venho acompanhando a carreira dele e estudei os vídeos dele em toda a minha preparação. E posso te dizer que tem espaço pra gente. Estou bem, estou focado, treinei bem e pode ter certeza que sabadão é nosso. Vamos que vamos!", declarou o boxeador.
Pesa a favor do capixaba sua vasta experiência. Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, desde que ingressou no boxe profissional, Yamaguchi acumula em seu cartel 24 vitórias, um empate é um “no contest” (sem resultado). Já David Morrell acumula oito lutas e oito vitórias no boxe profissional, sendo sete por nocaute. Nas casas de apostas, o cubano, que já defendeu o título mundial quatro vezes, tem amplo favoritismo, principalmente pelo capixaba ter aceitado a luta "em cima da hora".

Veja Também

Mercado de apostas esportivas é um elefante na sala do futebol brasileiro

Time da NBA vai reformar duas quadras do Saldanha da Gama

Esquiva Falcão embarca para os EUA e intensifica treinos para luta do cinturão

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

