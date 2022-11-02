Hendecacampeão! Palmeiras conquista o Brasileirão de forma imponente

Palmeiras é hendecacampeão brasileiro Crédito: Palmeiras/Divulgação

Cabeça fria e coração quente. Sob o mantra do técnico português Abel Ferreira, o Palmeiras, mesmo sem estar em campo, garantiu o título do Campeonato Brasileiro 2022. Com campanha praticamente irretocável, o time Alviverde conquista a taça com quatro jogos de antecedência para o fim do campeonato, apenas duas derrotas em 34 jogos, e é o dono do melhor ataque e da defesa menos vazada. Não há o que contestar.

A partida de logo mais contra o Fortaleza se transforma ano palco da festa do título. A equipe entrará em campo sem mais obrigações, apenas para festejar e comemorar com seus torcedores.

O grande nome desse time do Palmeiras neste temporada é o meia Gustavo Scarpa. Eficiente, manteve a equipe competitiva mesmo durante a lesão de Raphael Veiga, visto como muitos como o craque do time. Multifuncional, Scapar foi bem no ataque, no meio, e até na lateral esquerda. Um jogador que se doou para o time, e fez a diferença. Não à toa é o líder no ranking de assistência do campeonato. Foram 22 passes para os companheiros balançarem as redes.

Scarpa acabou se tornando a principal referência técnica, mas é inegável que o Palmeiras tem um elenco muito qualificado. Dudu, Rony, Raphael Veiga, Zé Rafael, Danilo, Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo, Marcos Rocha e Weverton formam um time fortíssimo. Há segurança e qualidade em cada pedaço ocupado do gramado.

Todo esse elenco comandado por Abel Ferreira, que mostra conhecimento total de seus comandados, a ponto de retirar o melhor de cada uma. É o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro. Desde quando chegou em 2020, elevou o nível de concorrência para os treinadores brasileiros. É um profissional que dispensa comentários.

Todos esses fatores deram regularidade ao Palmeiras, o que foi o diferencial da equipe no Brasileiro. A precoce eliminação na Copa do Brasil e a despedida nas semifinais da Libertadores contribuíram na reta final do Brasileirão, que àquela altura se tornara único alvo dos esforços do Verdão. A partir de então, virou uma missão impossível bater a equipe Alviverde.