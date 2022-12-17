França e Argentina é o presente que une passado e futuro na final da Copa

Mbappé e Messi fazem duelo de gerações na grande final da Copa do Mundo Crédito: Vitor Jubini

Ambos os craques, cada um à sua maneira, são as referências técnicas de suas equipes e terão a missão de levar seus times ao tricampeonato da Copa. Outra semelhança entre os astros neste mundial está no número de gols. Messi e Mbappé balançaram as redes cinco vezes cada, e dividem a artilharia da competição.

O jogo, que obviamente não ficará apenas em torno das grandes estrelas, possui coadjuvantes interessantes. No lado francês, Griezmann faz uma excelente Copa do Mundo, Giroud já marcou quatro gols e pode ser decisivo, além de Tchouameni, Varane, Coundé, Théo Hernandez e Lloris que já mostraram muita eficiência no torneio. Na Argentina, um elenco, nem tão talentoso, mas com muita raça, tem auxiliado Messi. Julian Álvares, que também tem quatro gols no Mundial, Enzo Fernandes e De Paul são outras referências técnicas nesse time que não tem Di María e Lautaro Martínez em seus melhores momento.

Leonel Messi em partida contra Croácia

Como qualquer final, não se espera um placar elástico. A expectativa é por um jogo muito equilibrado. São duas equipes que já mostraram muita variação tática, já atuaram com diferentes formações e são perigosas tanto quando têm a posse de bola e criam as jogadas, quanto quando estão sem a bola e consegue recuperá-la e ligar contragolpes em velocidade. Não faltam recursos às duas seleções, por isso (me perdoem o clichê), mas será um jogo decidido nos detalhes.