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Valendo o tricampeonato

França e Argentina é o presente que une passado e futuro na final da Copa

Messi e Mbappé travam um duelo à parte na grande final, e partida que reúne as duas melhores seleções do Mundial vai ser muito equilibrado

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 17:13

Públicado em 

17 dez 2022 às 17:13
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Mbappé e Messi fazem duelo de gerações na grande final da Copa do Mundo
Mbappé e Messi fazem duelo de gerações na grande final da Copa do Mundo Crédito: Vitor Jubini
A surpreendente Copa do Mundo do Catar promoveu o Marrocos para o Mundo, apresentou zebras pelos pés de Japão e Coreia do Sul, eliminou precocemente Alemanha, Bélgica e Espanha, impôs a sina de eliminações do Brasil por seleções europeias pela quinta vez seguida e agora presenteia os amantes do futebol com a grande final entre França e Argentina. As duas melhores seleções do torneio se enfrentam neste domingo (18), às 12h, no Lusail Stadium, no último ato do Mundial. 
A decisão é o presente que reúne um passado recente e o futuro do futebol. Cenário que se apresenta no duelo à parte que será travado por Messi e Mbappé. Aos 35 anos, o craque argentino, em sua última Copa do Mundo, conseguiu encantar mais uma vez. Um gênio com a bola nos pés. Do outro lado, um jovem francês de 23 anos, que já tem uma Copa no currículo, mas busca se igualar a Pelé ao conquistar dois mundias de forma seguida. Sem a magia de Messi, Mbappé impressiona pela precisão, pelo drible rápido e pela velocidade. Combinação que costuma ser fatal. 
Ambos os craques, cada um à sua maneira, são as referências técnicas de suas equipes e terão a missão de levar seus times ao tricampeonato da Copa. Outra semelhança entre os astros neste mundial está no número de gols. Messi e Mbappé balançaram as redes cinco vezes cada, e dividem a artilharia da competição.  
O jogo, que obviamente não ficará apenas em torno das grandes estrelas, possui coadjuvantes interessantes. No lado francês, Griezmann faz uma excelente Copa do Mundo, Giroud já marcou quatro gols e pode ser decisivo, além de Tchouameni, Varane, Coundé, Théo Hernandez e Lloris que já mostraram muita eficiência no torneio. Na Argentina, um elenco, nem tão talentoso, mas com muita raça, tem auxiliado Messi. Julian Álvares, que também tem quatro gols no Mundial, Enzo Fernandes e De Paul são outras referências técnicas nesse time que não tem Di María e Lautaro Martínez em seus melhores momento. 

Leonel Messi em partida contra Croácia

Como qualquer final, não se espera um placar elástico. A expectativa é por um jogo muito equilibrado. São duas equipes que já mostraram muita variação tática, já atuaram com diferentes formações e são perigosas tanto quando têm a posse de bola e criam as jogadas, quanto quando estão sem a bola e consegue recuperá-la e ligar contragolpes em velocidade. Não faltam recursos às duas seleções, por isso (me perdoem o clichê), mas será um jogo decidido nos detalhes. 
E para não ficar em cima do muro, vou deixar aqui o meu palpite. Acredito que a França é superior à Argentina e por isso será a campeã ao vencer o jogo por um apertado 2 a 1. E você? Deixe seu palpite nos comentários nas nossas redes sociais. Bom Jogo!

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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