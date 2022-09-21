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Ex-árbitro Carlos Alberto Valente morre aos 80 anos

Carlos Alberto Valente  foi o primeiro árbitro capixaba a fazer parte do quadro aspirante à Fifa e deixou sua marca no futebol

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 09:59

Públicado em 

21 set 2022 às 09:59
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Ex-árbitro Carlos Alberto Valente faleceu nesta quarta-feira (21)
Ex-árbitro Carlos Alberto Valente faleceu nesta quarta-feira (21) Crédito: Arquivo Pessoal
O ex-árbitro Carlos Alberto Muniz Valente faleceu na madrugada desta quarta-feira (21). Aos 80 anos, o juiz que fez história no futebol capixaba sofreu com falência múltipla dos órgãos e veio a óbito.
Carlos Alberto Valente apitou futebol durante 30 anos. Foi o primeiro árbitro capixaba a fazer parte do quadro de aspirante à Fifa. Marcou época no futebol capixaba nos anos 80 e 90 em várias finais do campeonato estadual. Foi professor da Escola de Arbitragem da Federação Capixaba de futebol e formou cerca de 500 novos árbitros.  
Filho de Carlos Valente, o também ex-árbitro e atualmente colunista de A Gazeta, Wallace Valente, lamentou a morte do pai. "O futebol capixaba perde um de seus ícones e eu perco meu melhor amigo e minha referência dentro e fora dos campos", declarou. 
O corpo de Carlos Alberto Valente está sendo velado na manhã desta quarta no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha, local onde também será realizado o sepultamento, que será às 16h. 

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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