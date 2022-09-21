Ex-árbitro Carlos Alberto Valente morre aos 80 anos

O ex-árbitro Carlos Alberto Muniz Valente faleceu na madrugada desta quarta-feira (21). Aos 80 anos, o juiz que fez história no futebol capixaba
sofreu com falência múltipla dos órgãos e veio a óbito.
Carlos Alberto Valente apitou futebol durante 30 anos. Foi o primeiro árbitro capixaba a fazer parte do quadro de aspirante à Fifa. Marcou época no futebol capixaba
nos anos 80 e 90 em várias finais do campeonato estadual. Foi professor da Escola de Arbitragem da Federação Capixaba de futebol e formou cerca de 500 novos árbitros.
Filho de Carlos Valente, o também ex-árbitro e atualmente colunista de A Gazeta, Wallace Valente, lamentou a morte do pai. "O futebol capixaba
perde um de seus ícones e eu perco meu melhor amigo e minha referência dentro e fora dos campos", declarou.
O corpo de Carlos Alberto Valente está sendo velado na manhã desta quarta no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha, local onde também será realizado o sepultamento, que será às 16h.