Copa do Brasil: duelo entre Marília e Criciúma será no Kleber Andrade

A partida entre Marília e Criciúma aconteceria na cidade de Marília-SP, mas como o governo paulista suspendeu eventos esportivos no Estado por tempo indeterminado, a partida foi transferida para Varginha-MG. Entretanto, o Governo de Minas Gerais anunciou, nesta terça-feira (18), a proibição de eventos esportivos em território mineiro. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou à Sesport, que o jogo fosse marcado para o Kleber Andrade, em Cariacica.
“A CBF nos solicitou a realização da partida e, como já tínhamos um duelo marcado para o mesmo dia, entendemos que seria possível receber mais um jogo”, relatou o secretário de esportes Júnior Abreu.
O Campeonato Capixaba, por sua vez, está paralisado. O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (16), que estão proibidos os funcionamentos de clubes de serviço e de lazer, de academias de qualquer natureza, e a realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público. Com isso, o Capixabão, principal competição de futebol do calendário estadual está suspenso, ao menos pelos próximos 14 dias.
O decreto do governo vale já a partir desta quinta-feira (18). A única exceção foi concedida justamente para a Copa do Brasil, competição que terá três jogos em solo capixaba ainda nesta semana: Rio Branco-VN x ABC na quarta-feira (17), no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrantes, e Maríla x Criciúma e Mirassol e Bragantino, ambos no Kleber Andrade, em Cariacica, na quinta. Por isso, para a competição nacional, a proibição das atividades começa a valer na sexta-feira (19).