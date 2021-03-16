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Futebol

Copa do Brasil: duelo entre Marília e Criciúma será no Kleber Andrade

Partida acontece nesta quinta-feira (18), às 15h30. No mesmo dia, o confronto Mirassol x Bragantino também será realizado no estádio capixaba

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:10

Públicado em 

16 mar 2021 às 15:10
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Data: 03/02/2019 - ES - Cariacica - Reforma do estádio Kléber Andrade para o mundial sub-17 - Editoria: Esportes - Foto: Vitor Jubini - GZ
Estádio Kléber Andrade  Crédito: Vitor Jubini
A Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (Sesport) confirmou no início da tarde desta terça-feira (16), que o Kleber Andrade vai receber mais uma partida válida pela 1ª fase da Copa do Brasil. O confronto entre Marília e Criciúma será disputado na próxima quinta-feira (18), às 15h30. No mesmo dia, o estádio também vai receber o jogo entre Mirassol e Red Bull Bragantino, este marcado para às 19h15.
A partida entre Marília e Criciúma aconteceria na cidade de Marília-SP, mas como o governo paulista suspendeu eventos esportivos no Estado por tempo indeterminado, a partida foi transferida para Varginha-MG. Entretanto, o Governo de Minas Gerais anunciou, nesta terça-feira (18), a proibição de eventos esportivos em território mineiro.  Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou à Sesport, que o jogo fosse marcado para o Kleber Andrade, em Cariacica.

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“A CBF nos solicitou a realização da partida e, como já tínhamos um duelo marcado para o mesmo dia, entendemos que seria possível receber mais um jogo”, relatou o secretário de esportes Júnior Abreu. 

CAMPEONATO CAPIXABA PARALISADO

O Campeonato Capixaba, por sua vez, está paralisado. O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (16), que estão proibidos os funcionamentos de clubes de serviço e de lazer, de academias de qualquer natureza, e a realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público. Com isso, o Capixabão, principal competição de futebol do calendário estadual está suspenso, ao menos pelos próximos 14 dias. 
O decreto do governo vale já a partir desta quinta-feira (18). A única exceção foi concedida justamente para a Copa do Brasil, competição que terá três jogos em solo capixaba ainda nesta semana: Rio Branco-VN x ABC na quarta-feira (17), no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrantes, e Maríla x Criciúma e Mirassol e Bragantino, ambos no Kleber Andrade, em Cariacica, na quinta. Por isso, para a competição nacional, a proibição das atividades começa a valer na sexta-feira (19).

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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