Copa do Brasil: duelo entre Marília e Criciúma será no Kleber Andrade

Estádio Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini

A partida entre Marília e Criciúma aconteceria na cidade de Marília-SP, mas como o governo paulista suspendeu eventos esportivos no Estado por tempo indeterminado, a partida foi transferida para Varginha-MG. Entretanto, o Governo de Minas Gerais anunciou, nesta terça-feira (18), a proibição de eventos esportivos em território mineiro. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou à Sesport, que o jogo fosse marcado para o Kleber Andrade, em Cariacica.

“A CBF nos solicitou a realização da partida e, como já tínhamos um duelo marcado para o mesmo dia, entendemos que seria possível receber mais um jogo”, relatou o secretário de esportes Júnior Abreu.

CAMPEONATO CAPIXABA PARALISADO

O Campeonato Capixaba, por sua vez, está paralisado. O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (16), que estão proibidos os funcionamentos de clubes de serviço e de lazer, de academias de qualquer natureza, e a realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público. Com isso, o Capixabão, principal competição de futebol do calendário estadual está suspenso, ao menos pelos próximos 14 dias.