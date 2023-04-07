Lisboa se prepara para receber a Jornada Mundial da Juventude

Portugal prepara-se para sediar, na cidade de Lisboa, a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada será realizada entre os dias 1º e 6 de agosto, às margens do Rio Tejo, no Parque do Trancão. Com o encerramento da jornada, o local será entregue à população de Lisboa e Loures.

A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso que reúne jovens de todo o mundo para um encontro com o papa Francisco. Criado pelo papa João Paulo II em 1985, o primeiro encontro foi na cidade de Roma, Itália. A jornada será aberta a todos, católicos ou não, e para jovens entre 14 e 30 anos. Espera-se mais de um milhão e meio de jovens de mais de 180 países.

Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano Crédito: FILIPPO MONTEFORTE/AP

As obras para construção do altar-palco, principal construção da jornada e local onde ocorrerão as missas, acolhimento do papa e a via-sacra, não ficaram longe de polêmicas. O custo envolvido na construção do altar ficou demasiadamente elevado, gerando grande desconforto entre a Igreja de Portugal, o governo português e a Câmara de Lisboa, pois a conta teria que ser paga por alguém. Inicialmente orçado em 4,2 milhões de euros, acabou tendo o projeto modificado e reduzido para 2,9 milhões de euros.

No final das contas esse investimento será bancado pelo município de Lisboa, que também terá um investimento global associado ao evento, de até 35 milhões de euros.

Carlos Moedas, prefeito de Lisboa, afirmou que uma grande parte será aplicada em intervenções que permanecerão para usufruto dos lisboetas e visitantes. “Até 25 milhões de euros ficarão na nossa cidade”, apontou, concluindo que, feitas as contas, há um investimento líquido no evento de 10 milhões de euros. Em causa, acrescentou, estão custos “justificáveis”, que “trarão um retorno para a cidade que vai muito para além do retorno financeiro”.