Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança de país

Planejando se mudar para Portugal?

Além das questões legais de praxe com o consulado, como o tipo de visto, muitas outras questões devem ser levadas em conta, ainda no Brasil, para o planejamento de sua viagem

Públicado em 

10 mar 2023 às 00:10
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Uma decisão importante que muitos brasileiros têm tomado nos últimos meses: mudar para Portugal. Um dos países mais seguros para se viver. Isso não chega a ser uma novidade, pois mesmo no período da pandemia esse fluxo não deixou de existir. O fato de falarmos a mesma língua pode parecer, à primeira vista, uma decisão fácil. No fundo não é, pois existem vários outros aspectos que devem ser levados em consideração. Além das questões legais de praxe com o consulado,  como o tipo de visto, muitas outras questões devem ser levadas em conta, ainda no Brasil, para o planejamento de sua viagem.
Com a grande demanda de estrangeiros no país, o processo de regularização pode levar meses ou anos. A decisão recente do governo de regularizar os estrangeiros que falam português é, na verdade, uma necessidade de ajustar os pedidos de 2021 e 2022 que não tinham prazo para sua normalização. Assim, recomenda-se que estrangeiros não venham como turistas na esperança de regularizar a situação posteriormente. Isso só fará com que seu processo demore mais. Caso venha acompanhado da família, ainda pior, pois terá que fazer o reagrupamento de todos os seus familiares, e sua situação para tal precisa estar regular em Portugal.
Outro ponto importantíssimo é com relação à saúde. A maioria dos brasileiros se utilizam do acordo entre Brasil e Portugal, que permite o uso do Serviço Nacional de Saúde de Portugal. Para obtê-lo é necessário tirar, também no Brasil, o PB4. Basta se dirigir a uma unidade do Ministério da Saúde com os documentos necessários e a certidão será emitida com validade de um ano.

Veja Também

Quadrilha é presa em Portugal acusada de aplicar golpe contra brasileiros

Portugal agiliza processo de regularização de migrantes brasileiros

Incêndio em apartamento superlotado expõe crise na habitação para imigrantes em Portugal

Atenção: tire o PB4 próximo à sua data de embarque, caso contrário, ele expirará rápido. Com sua inscrição no SNS- Serviço Nacional de Saúde você terá direito ao número que facilitará o seu atendimento médico em Portugal através de um médico da família, além de descontos na compra de remédios.
A escolha da cidade é outro quesito importante. Com a cidade definida é muito importante uma pesquisa prévia dos bairros e imóveis. Acontece que os imóveis para locação que são oferecidos nos sites de busca, muitas vezes, não estão mais disponíveis. Prepare-se para uma longa busca do imóvel ideal para você. Além dos preços estarem exorbitantes, há escassez muito grande de apartamentos para locação nas principais cidades portuguesas.
Por último, lembre-se da reserva financeira para os primeiros meses. Embora Portugal esteja necessitando de mão de obra qualificada, muitos recém-chegados no país não conseguem emprego imediatamente. Os primeiros meses são os mais complicados. As imobiliárias exigem o aluguel adiantado e cauções que podem chegar até 6 meses do valor do aluguel. Além da questão da mobília, equipamentos etc. Estejam preparados.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

Tópicos Relacionados

Política Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados