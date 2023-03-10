Planejando se mudar para Portugal?

Uma decisão importante que muitos brasileiros têm tomado nos últimos meses: mudar para Portugal. Um dos países mais seguros para se viver. Isso não chega a ser uma novidade, pois mesmo no período da pandemia esse fluxo não deixou de existir. O fato de falarmos a mesma língua pode parecer, à primeira vista, uma decisão fácil. No fundo não é, pois existem vários outros aspectos que devem ser levados em consideração. Além das questões legais de praxe com o consulado, como o tipo de visto, muitas outras questões devem ser levadas em conta, ainda no Brasil, para o planejamento de sua viagem.

Com a grande demanda de estrangeiros no país, o processo de regularização pode levar meses ou anos. A decisão recente do governo de regularizar os estrangeiros que falam português é, na verdade, uma necessidade de ajustar os pedidos de 2021 e 2022 que não tinham prazo para sua normalização. Assim, recomenda-se que estrangeiros não venham como turistas na esperança de regularizar a situação posteriormente. Isso só fará com que seu processo demore mais. Caso venha acompanhado da família, ainda pior, pois terá que fazer o reagrupamento de todos os seus familiares, e sua situação para tal precisa estar regular em Portugal.

Outro ponto importantíssimo é com relação à saúde. A maioria dos brasileiros se utilizam do acordo entre Brasil e Portugal, que permite o uso do Serviço Nacional de Saúde de Portugal. Para obtê-lo é necessário tirar, também no Brasil, o PB4. Basta se dirigir a uma unidade do Ministério da Saúde com os documentos necessários e a certidão será emitida com validade de um ano.

Atenção: tire o PB4 próximo à sua data de embarque, caso contrário, ele expirará rápido. Com sua inscrição no SNS- Serviço Nacional de Saúde você terá direito ao número que facilitará o seu atendimento médico em Portugal através de um médico da família, além de descontos na compra de remédios.

A escolha da cidade é outro quesito importante. Com a cidade definida é muito importante uma pesquisa prévia dos bairros e imóveis. Acontece que os imóveis para locação que são oferecidos nos sites de busca, muitas vezes, não estão mais disponíveis. Prepare-se para uma longa busca do imóvel ideal para você. Além dos preços estarem exorbitantes, há escassez muito grande de apartamentos para locação nas principais cidades portuguesas.