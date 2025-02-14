Governo erra e a culpa é da comunicação

Recentemente, o governo federal mudou o ministro da comunicação, com a entrada do marqueteiro Sidônio Palmeira. O publicitário baiano foi responsável pela campanha eleitoral do Lula em 2022. A mudança ocorreu após o presidente Lula declarar publicamente que a comunicação do seu governo não estava indo bem. O governo reconheceu dificuldades em comunicar suas realizações e enfrentava embate digital com os seus opositores.

Coincidência ou não, o sinal amarelo também surgiu com a queda de popularidade do presidente e de seu próprio governo que atingiu o seu pior patamar do início do governo. Avaliação negativa do governo superou a positiva pela primeira vez e ficou em 37%. Segundo a pesquisa Genial/Quaest somente 31% veem como positiva atuação do governo.

Após o governo federal decidir revogar a norma da Receita Federal sobre o monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix , a Secretaria de Comunicação Social acionou suas agências de propaganda para solicitar uma nova campanha publicitária explicando a revogação e desmentindo a fake news sobre a taxação do Pix. Depois de toda essa polêmica, o governo percebeu a necessidade de ter uma estratégia e um plano de comunicação eficaz.

Luiz Inácio Lula da Silva participa de reunião ministerial Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Aqui nos cabe perguntar: será que o governo acredita que uma campanha publicitária é o suficiente para resolver seus problemas de comunicação interna, na qual ministros não se entendem e a ingerência política do Partido dos Trabalhadores acaba desvirtuando os benefícios das medidas?

Ter um plano de comunicação é uma estratégia correta e o governo já está bem atrasado com a medida. Entretanto, a comunicação não pode ser a saída para medidas desarticuladas e programas populistas que, no fundo, não traduzem as necessidades da população. Quando o governo fracassa nas suas medidas e na articulação política, não tem comunicação que dê jeito.