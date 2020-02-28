Pra se deixar prender

Acessórios são a dica da vez. Para arrematar os looks com louvor, as correntes - nos cintos, colares, brincos, bolsas e pulseiras - são os indispensáveis da vez. Brinque com elos grandes e pequenos e com pingentes para deixar o look ainda mais rico. E, sim, vale se jogar em mix prontos ou criar o seu próprio e até mesmo mesclar os acessórios pratas com os dourados.