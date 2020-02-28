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Pra se deixar prender

Que tal investir em acessórios que envolvem um mix perfeito e digno de transformar qualquer outfit em segundos?

Públicado em 

28 fev 2020 às 17:34
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

As correntes são trend em várias partes do look. Crédito: Pinterest
Acessórios são a dica da vez. Para arrematar os looks com louvor, as correntes - nos cintos, colares, brincos, bolsas e pulseiras - são os indispensáveis da vez. Brinque com elos grandes e pequenos e com pingentes para deixar o look ainda mais rico. E, sim, vale se jogar em mix prontos ou criar o seu próprio e até mesmo mesclar os acessórios pratas com os dourados.
Os elos podem ter fomatos diferenciados, mas sem perder o estilo. Crédito: Pinterest
O styling da vez é usar tudo misturado. Aposte em vários tipos da peça em tamanhos diferentes, por cima da camiseta, com decote, por cima da gola e em qualquer hora do dia.
Aposte no mix de correntes. Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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