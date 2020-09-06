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Dicas da Nanda

Conheça a gola de babados que virou tendência entre as fashionistas

O modelo, também chamado de Big Collar, conquistou o meu coração e minhas produções e é uma das grandes apostas do verão. Selecionei algumas formas de usar pra inspirar você a aderir à tendência e conferir personalidade ao seu look já!

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

06 set 2020 às 09:00

Colunista

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest
Esse modelo de blusa ganhou o meu coração nesses últimos meses e tenho certeza que vai ganhar o seu também. A gola de babados, ou Big Collar, é a peça mais curinga dessa temporada. Levanta qualquer visual em minutos e deixa uma impressão de estar sempre arrumada, sem falar que ela é uma das grandes apostas de verão.
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest
A peça vai muito além das combinações óbvias, além de ser mega versátil. É a opção certa para os mais diversos truques de styling. E combina com praticamente tudo,  shorts, calças, saias, vestidos. Fica linda com peças mais elaboradas, como calças de linho, coletes e couro.
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest
Pra inovar a forma de usar o modelo, basta dar um nó e deixar os botões abertos e, vocês sabem que eu amo, acrescentar acessórios. Pronto! O look está transformado no ato.
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência
A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest
Super democrática, esse modelo de  gola vai bem com todos os estilos, idades e estações. Aposte sem medo.

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