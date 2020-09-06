Conheça a gola de babados que virou tendência entre as fashionistas

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest

Esse modelo de blusa ganhou o meu coração nesses últimos meses e tenho certeza que vai ganhar o seu também. A gola de babados, ou Big Collar, é a peça mais curinga dessa temporada. Levanta qualquer visual em minutos e deixa uma impressão de estar sempre arrumada, sem falar que ela é uma das grandes apostas de verão.

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest

A peça vai muito além das combinações óbvias, além de ser mega versátil. É a opção certa para os mais diversos truques de styling. E combina com praticamente tudo, shorts, calças, saias, vestidos. Fica linda com peças mais elaboradas, como calças de linho, coletes e couro.

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest

Pra inovar a forma de usar o modelo, basta dar um nó e deixar os botões abertos e, vocês sabem que eu amo, acrescentar acessórios. Pronto! O look está transformado no ato.

A gola cheia de babados, ou Big Collar, é tendência Crédito: Pinterest