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Dicas da Nanda

Calça 'jogging': o hit do momento

"A peça com uma pegada esportiva que foi sucesso nos anos 80 voltou de uma vez por todas e não poderia ter sido em um momento melhor"

Públicado em 

09 mai 2020 às 07:59
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Essa foi a minha escolha.
Essa foi a minha escolha. Crédito: Arquivo pessoal
Uma peça hit do momento é a calça jogging, além de ser super confortável, ela tem um toque extra de estilo que vai deixar os seus looks de home office mais modernos e sofisticados.
A peça com uma pegada esportiva que foi sucesso nos anos 80 voltou de uma vez por todas e não poderia ter sido em um momento melhor.
A calça pode ser facilmente identificada pelos detalhes que fazem toda a diferença: punhos nas pernas e elásticos na cintura. A peça esportiva ganhou o streetwear nas últimas temporadas e se tornou peça desejo para compor looks confortáveis e estilosos na medida certa.
As variedades de tecidos para esse modelo vão de acordo com a proposta do outfit. Por exemplo, um dos queridinhos do momento é a peça de moletom, que garante conforto e praticidade nessa quarentena, mas te deixa pronta para dar aquela "corridinha" no mercado.
Ah, para deixar o outfit ainda mais cool, tênis esportivos e sandálias de salto médio são modelos de sapatos bem vindos para dar um 'up' imediato na produção.

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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