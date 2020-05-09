Calça 'jogging': o hit do momento

Essa foi a minha escolha. Crédito: Arquivo pessoal

Uma peça hit do momento é a calça jogging, além de ser super confortável, ela tem um toque extra de estilo que vai deixar os seus looks de home office mais modernos e sofisticados.

A peça com uma pegada esportiva que foi sucesso nos anos 80 voltou de uma vez por todas e não poderia ter sido em um momento melhor.

A calça pode ser facilmente identificada pelos detalhes que fazem toda a diferença: punhos nas pernas e elásticos na cintura. A peça esportiva ganhou o streetwear nas últimas temporadas e se tornou peça desejo para compor looks confortáveis e estilosos na medida certa.

As variedades de tecidos para esse modelo vão de acordo com a proposta do outfit. Por exemplo, um dos queridinhos do momento é a peça de moletom, que garante conforto e praticidade nessa quarentena, mas te deixa pronta para dar aquela "corridinha" no mercado.