Fernanda Brum lança novo EP

Sucesso na edição de 2020 do Jesus Vida Verão em janeiro no município de Vila Velha, a cantora gospel Fernanda Brum acaba de lançar o EP Águas Profundas . Com mais de 25 anos de carreira, esse novo trabalho traz mensagens sobre cura e libertação. Entre as faixas estão “Noiva Prudente”, “A Fonte”, “Escada de Jacó”, “Não Desista” e “João Batista”. O EP está disponível desde segunda-feira (02) nas plataformas digitais.
O projeto foi gravado e mixado no Temple Studio, na Full Sail University, em Orlando, nos Estados Unidos. A engenharia de som ficou a cargo de Darren Schneider, premiado profissional que já trabalhou com nomes como Deep Purple e Beyoncé.
Missas voltam a ser realizadas na Capela do Convento
Durante o período de férias as missas dominicais no Convento da Penha foram transferidas para o Campinho pra proporcionar mais conforto aos fiéis e turistas que visitaram o local em grande número. Desde o último domingo (01) a programação voltou ao normal com a realização das missas dentro da Capela sempre às 5 horas, 7 horas, 9 horas, 11 horas, 14 horas e 16 horas. Importante lembrar que a subida de veículos aos domingos só é autorizada para as duas primeiras Missas, de 5 horas e 7 horas.
Via sacra todas sextas-feiras da Quaresma na Catedral Metropolitana
A Via Sacra é uma maneira que os fieis têm de reviver os últimos passos de Jesus Cristo até a sua morte no calvário. Durante todas as sextas-feiras da Quaresma será realizada a via-sacra no entorno da Catedral Metropolitana de Vitória sempre após a missa das 18 horas.