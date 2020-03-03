Fernanda Brum lança novo EP

Fernanda Brum, novo EP Crédito: Divulgação

Sucesso na edição de 2020 do Jesus Vida Verão em janeiro no município de Vila Velha, a cantora gospel Fernanda Brum acaba de lançar o EP Águas Profundas . Com mais de 25 anos de carreira, esse novo trabalho traz mensagens sobre cura e libertação. Entre as faixas estão “Noiva Prudente”, “A Fonte”, “Escada de Jacó”, “Não Desista” e “João Batista”. O EP está disponível desde segunda-feira (02) nas plataformas digitais.

O projeto foi gravado e mixado no Temple Studio, na Full Sail University, em Orlando, nos Estados Unidos. A engenharia de som ficou a cargo de Darren Schneider, premiado profissional que já trabalhou com nomes como Deep Purple e Beyoncé.

Missas voltam a ser realizadas na Capela do Convento

Durante o período de férias as missas dominicais no Convento da Penha foram transferidas para o Campinho pra proporcionar mais conforto aos fiéis e turistas que visitaram o local em grande número. Desde o último domingo (01) a programação voltou ao normal com a realização das missas dentro da Capela sempre às 5 horas, 7 horas, 9 horas, 11 horas, 14 horas e 16 horas. Importante lembrar que a subida de veículos aos domingos só é autorizada para as duas primeiras Missas, de 5 horas e 7 horas.

Via sacra todas sextas-feiras da Quaresma na Catedral Metropolitana