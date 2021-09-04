O rei da confusão sem máscara em um domingo no parque

Até hoje o governo federal não lançou uma campanha incentivando o uso de máscara Crédito: CDC/Pexels

"O senhor está sem máscara. Aqui no Parque Manolo Cabral (também conhecido como Parque da Petrobras, em Vitória ), a regra exige o uso de máscara", avisava educadamente o funcionário a um senhor com a mulher, a filha e o netinho no carrinho (todos sem máscara), em um belo domingo de sol ao meio-dia.

"Isso é uma imbecilidade desse prefeito do PT, isso é coisa do PT, coisa de comunista", gritava o senhor. "Não vou colocar máscara e quero ver o macho que vai me tirar daqui."

"Desculpe", dizia o funcionário, "mas meu papel é fazer cumprir o que é determinado".

"Não vou colocar e está errado. Eu sou médico do Ministério da Saúde", continuava o senhor, em altos brados. A sua mulher rapidamente se afastou, certamente envergonhada, em direção à saída, enquanto a gritaria continuava. Ele foi atrás dela, chamando-a para voltar, sem sucesso.

"Regra é regra", disse ela, incomodada, e continuou indo embora enquanto ele andando mais rápido a alcançou com a filha e o carrinho. Passaram por mim, já calados, sem máscara, em direção a um almoço em algum lugar, segundo o que ouvi enquanto, de máscara, eu continuava minha caminhada.

Certamente teríamos menos milhares de mortos a esta altura, mesmo que não se fizesse lockdown, como muitos outros países fizeram com sucesso. O episódio serve também para esclarecer porque as pesquisas de opinião para a Presidência em 2022 apresentam uma diferença significativa entre o percentual de apoio masculino ao candidato incumbente e o apoio feminino, muito menor. A truculência é um hábito mais popular no universo masculino.

Outra conclusão é a ignorância ideológica que, aliás, grassa nos sites negacionistas. O prefeito Pazolini, de Vitória, não tem nada a ver com PT. Nesses sites, quem não apoiar as teses negacionistas é de esquerda, comprado pela China e partidário de Cuba e Venezuela. Teorias da conspiração populares ali ignoram a realidade, como um delírio paranoico estacionado em 1989, antes da queda do muro de Berlim.

As pessoas ali se autodenominam conservadoras, porém o conservadorismo moderno foi movimento surgido na Inglaterra para se contrapor às práticas da Revolução Francesa. Significa basicamente evoluir preservando as instituições democráticas. A democracia tem mecanismos de pesos e contrapesos para corrigir eventuais excessos dos poderes ao longo do tempo. Não se pode chamar de conservador quem defende intervenção militar, fechamento do Congresso ou do STF embora, surpreendentemente, digam que lutam pela democracia. Serão apenas golpistas.