Cais das Artes deve ser também o cais da criatividade capixaba

Construção do prédio do Cais das Artes na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini - 06/05/2016

A palavra “navegar” remete a um imaginário central na frase e na sua trajetória: os mares, os rios, as estruturas que se adequam às águas, os navios. Um equipamento como o Cais das Artes , de sua autoria, na forma de um imenso navio à beira do mar, não pode ser desperdiçado nem para se degradar, como está acontecendo, nem para se transformar em centro de convenções , nem para se apequenar na sua intenção original, apenas como centro de startups, por mais importantes que essas atividades sejam.

A habilidade de conectar disciplinas – arte, ciências, humanidades e tecnologia – é a chave para a inovação, imaginação e genialidade, afirma Walter Isaacson, biógrafo de gênios que transitavam na interseção dessas disciplinas, cada um na sua dimensão, como os biografados por ele Leonardo da Vinci e Steve Jobs.

O Cais das Artes pode assumir o espaço do que se chama de economia criativa, a parte da economia que conta nossas histórias e os trabalhos criativos que deixamos para trás como sociedade e provavelmente definirão como as gerações futuras nos entenderão, como diz um documento da Deloitte UK.

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) elaborou um modelo que classifica as indústrias criativas em quatro eixos, que são: patrimônio, artes, mídia e criações funcionais, sendo que juntas se desmembram em nove setores. O eixo do Patrimônio inclui: expressões culturais tradicionais (inclusive gastronomia) e sítios culturais. O eixo das Artes engloba: artes visuais e artes dramáticas. O eixo da Mídia: audiovisual e publicidade e mídia impressa. E o eixo das Criações Funcionais abrange design (de interior e moda), novas mídias (incluindo software, jogos e conteúdo digital) e serviços criativos (arquitetura, propaganda e P&D).

Assim, todos os empregos e ocupações que se relacionam a esses setores são considerados como ocupações criativas, com as atividades baseadas em ideias, imaginação, criatividade e inovação.

A economia criativa gera 2,64% do PIB brasileiro e é responsável por mais de um milhão de empregos formais diretos, segundo estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados do IBGE . Há no setor cerca de 250 mil empresas e instituições. A participação no PIB, por sua vez, é superior à de setores tradicionais, como as indústrias têxtil e farmacêutica.

Ao contrário de muitos outros setores nos quais a digitalização e a inteligência artificial estão reduzindo a necessidade de habilidades humanas tradicionais, a economia criativa continua a exigir sensibilidade cultural, habilidades sociais e visão pessoal de cada ser humano. Essa capacidade de continuar gerando novos empregos e riqueza será, portanto, de particular importância, à medida que o mercado de trabalho global se ajuste às realidades da Quarta Revolução Industrial.