A tecnologia 5G da discórdia

Celulares irregulares serão bloqueados à partir de março Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O 5G é o próximo passo de evolução da banda larga sem fio. Vai elevar muito as potencialidades da rede 4G atual a altíssimos padrões de velocidade de conexão (dezenas de vezes mais rápida) e de usuários simultâneos. Será possível baixar um filme inteiro em 12 segundos.

Essa tecnologia entra em operação nos EUA ainda em 2019 mas já é um dos principais motivos da guerra comercial entre esse país e a China, com executivos da Huawei presos, acusados de espionagem. Essa empresa chinesa tem a mais avançada tecnologia de 5G e está oferecendo a instalação da infraestrutura necessária para a implantação em vários países. Mas o governo americano reage, pressionando aliados, e há informações de que existiria um acordo entre a Huawei e o governo chinês para acesso às informações que transitem na rede.

E por que o assunto é tão sensível? As redes 5G serão fundamentais para a IoT-Internet das coisas, aumentando a capacidade de conexão simultânea de todo tipo de aparelho e reduzindo drasticamente o tempo de latência nas comunicações. As dificuldades de conexão dos atuais celulares desaparecem, inclusive para videoconferências. Os carros autônomos, sem motoristas, se viabilizam, permitindo conexão instantânea entre carros que se aproximam, evitando acidentes. Os serviços de nuvem terão maior segurança e tempos de resposta ultra velozes. Outra nobre utilização será para a telemedicina com cirurgias robóticas à distância e o monitoramento remoto de pacientes.

A rede 5G abre novos mercados e oportunidades de emprego. A expectativa é de que, entre 2020 e 2035, a sua simples implementação possa gerar uma riqueza equivalente ao PIB da Índia. São esperados novos 22 milhões de postos de trabalho em todo mundo com produção econômica na casa de US$ 12,3 trilhões.

Os países que dominarem essa tecnologia e utilizarem mais rapidamente o seu potencial abrirão uma frente enorme para outros países na transformação digital e na ocupação de espaços na indústria 4.0, no comércio eletrônico, na medicina, no agronegócio, na logística, nas cidades inteligentes, nos produtos inovadores e nos novos serviços que surgirão, acelerando muito a produtividade e a competitividade.

Não é por acaso que a guerra China x EUA está quente. A liderança tecnológica mundial está em jogo e irá desaguar na liderança econômica e política.