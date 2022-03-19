A globalização não será mais do jeito que já foi um dia

As chamadas cadeias globais de valor para produtos industriais se formaram com países concentrando no que faziam melhor e mais barato Crédito: Pixabay

Durante anos a onda da globalização avançou levando países a se concentrar mais naquilo que faziam melhor e mais barato e consumindo produtos e serviços de outros países que complementassem suas necessidades. Com isso se formaram as chamadas cadeias globais de valor para produtos industriais.

Algumas percepções e alguns acontecimentos, porém, começaram a mudar esse entendimento. Tudo muda o tempo todo no mundo. A migração de fabricação de diversos produtos para países com mão de obra mais barata, principalmente para a China , chegou a tal ponto que provocou a percepção nos Estados Unidos e na Europa de que estavam perdendo a capacidade de inovação pelo distanciamento físico e de conhecimento sobre os processos de fabricação, embora mantivessem a capacidade de projeto.

Esse desconforto atingiu o eleitorado em regiões dos Estados Unidos com tradição industrial com o esvaziamento das suas fábricas, mas sem o nível de educação para assumir as atividades mais avançadas de tecnologia. A consequência foi a eleição de Trump , com base nesses Estados e nessa insatisfação e o início da mudança de postura em relação às perdas de fábricas para outros países. Ainda mais que a China conseguiu, nesse tempo, se preparar para dar o salto para o domínio de tecnologia e projetos para praticamente todos os tipos de equipamentos e assim ameaçar a liderança tecnológica dos EUA no mundo.

As cadeias globais de valor, que dispersam componentes pelo mundo na fabricação de produtos, iam bem até o acidente da usina nuclear de Fukushima, no Japão, quando se percebeu que muitos países dominavam tão completamente a produção de determinados componentes, que um acidente nesses países podia interromper toda uma cadeia global.

Esse entendimento aconteceu novamente, desta vez no setor de saúde, na pandemia , quando ficou claro que determinados países também concentravam a produção de todos os insumos necessários para vacinas, ameaçando as políticas nacionais de saúde.

Na volta dos lockdowns da pandemia, o engarrafamento geral da logística e a subida vertiginosa do preço de transporte de contêineres expuseram novamente essa vulnerabilidade de insumos básicos para muitas cadeias produtivas, acendendo outra luz vermelha nas verdades estabelecidas da globalização.

E agora a guerra na Ucrânia jogou o mesmo problema para a segurança alimentar e para a cadeia de produção agrícola, pela forte dependência de fertilizantes, e retornou com o problema do abastecimento de petróleo e gás.

As discussões de política industrial, satanizadas por muito tempo com razão, pela perda de produtividade com protecionismos arcaicos, voltam com força, em todo o mundo com esses novos problemas. Mas deve-se evitar os exageros. É possível fazer acordos bilaterais para diversificar as fontes de insumos estratégicos, é possível fazer um “nearshoring”, trazendo produção para países próximos fisicamente, e é possível incentivar a produção local de insumos não na sua totalidade, mas em um nível que proporcione conforto em caso de alguma interrupção.

O exagero seria tentar fazer tudo dentro de casa, inclusive em cadeias não estratégicas, encarecendo custos e prejudicando a produtividade do país. Mas sem deixar de lembrar que vantagens comparativas não são destinos e podem ser criadas naquilo que interessar ao país, como fizeram com sucesso China, Taiwan, Coreia, Japão e Cingapura, e podemos aproveitar esse deslocamento geográfico mundial de fornecedores.