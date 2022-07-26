O direito ao livre pensar e a inquisição nos dias de hoje

O documento foi apresentado para análise e deliberação na 40ª Reunião do Supremo Concilio que está acontecendo em Cuiabá e deverá traçar os rumos da IPB para os próximos quatro anos.

A Igreja Presbiteriana do Brasil, denominação protestante que se autoqualificava como equilibrada e discreta, sem maiores repercussões na mídia ou polarizações políticas, com atuação mais interna do que externa, ligada à educação e tendo o Mackenzie como seu carro-chefe. Uma igreja que se vangloriava de sua ortodoxia, base doutrinária sólida, com consistente formação teológica de seus pastores, garantidora dos preceitos calvinistas de liberdade de consciência e de respeito ao Estado laico, a IPB encontra-se hoje em uma lastimável condição de exposição pública e negação, por parcela de sua liderança e membros, de todos os pressupostos e diretrizes que constituíram sua identidade pública por décadas.

Apoiadora de primeira hora do atual governo e incondicional defensora do presidente e de seu modus operandi, que trata sem qualquer constrangimento, como “o melhor presidente que o país já teve”, a IPB, por meio de parcela significativa de sua liderança e membros, abriu mão de sua credibilidade, respeitabilidade, honra e dignidade, em um esforço “institucional”, não se pode negar, de sustentar e manter no poder um brasileiro avesso a qualquer ordem, norma, princípio ou diretriz seja ela de caráter jurídico, seja ético.

Múltiplas são as justificativas encontradas, à guisa de explicação, para o atrelamento orgânico da IPB com o atual governo. Para muitos, o simples fato de o presidente declarar-se cristão, ter sido batizado no rio Jordão (ainda que o pastor que o batizou esteja preso), ser defensor da família e das pautas moralizantes, atualmente abraçadas pela igreja, já é razão suficiente para o comprometimento visceral, surdo e cego, por parte de seus membros, independentemente das evidências de seu distanciamento dos princípios basilares do cristianismo.

Depois de ter enfrentado em silêncio, sem qualquer pronunciamento oficial, as denúncias de corrupção e prisão de seu pastor ministro da Educação, Milton Ribeiro; depois de ser acusada de transformar seus púlpitos e igrejas em redutos partidários de apoio irrestrito àquele que consideram “mito”, “messias”, “profeta”, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por meio de seu presidente, se apressou a vir a público dar explicações acerca das denúncias referentes ao projeto institucional que propõe a criação de uma Comissão de Inquisição Presbiteriana, para caça aos esquerdistas, marxistas, feministas e demais desafetos que ousam pensar diferente, e ter a coragem de não abrir mão de sua liberdade de consciência e política, contrapondo-se à diretriz institucional e aos riscos de se verem eliminadas da denominação.

Em entrevista-resposta às denúncias de perseguição religiosa aos esquerdistas, marxistas ou não, o atual presidente do Supremo Concílio, o STF da IPB, veio a público afirmar, peremptoriamente, que a igreja não interfere nas opções políticas de seus membros.

A afirmativa, que poderia ser comemorada como um pronunciamento oficial da IPB, afastando qualquer crítica a instituição religiosa de que estaria cometendo violações éticas, jurídicas e religiosas a seus pastores e membros, com perseguição, linchamento moral e exclusão, em um verdadeiro retrocesso histórico e ruptura com o estágio civilizatório em que vivemos, trouxe vergonha àquele que a pronunciou.

A Igreja Presbiteriana do Brasil não apenas tem intenção de promover aquilo que nega, como, na realidade, no mundo dos fatos, ela já possui essa prática implementada hoje.

Ainda bem que a instituição IPB é maior do que sua liderança atual. Voltar às origens e resgatar os avanços da Reforma Protestante é uma possibilidade concreta, apesar de difícil e dolorosa caminhada a ser empreendida.