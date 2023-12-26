Júlia Lopes de Almeida: o machismo na história da Academia Brasileira de Letras

Descobri, recentemente, mais uma incômoda história do apagamento das mulheres da versão oficial dos grandes feitos que marcaram a existência humana e, nesse caso, na história de uma das instituições mais importantes e reverenciadas da cultura brasileira, a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Composta por 40 membros, dos quais apenas quatro são mulheres, o que representa apenas 10%, a ABL é a representação clara da desigualdade de gênero institucionalizada e estruturalmente consolidada, que somente, de forma muito lenta e gradual, vem se revertendo.

Nesse ritmo da caminhada ainda demoraremos décadas para ver a paridade ser estabelecida no desenho institucional brasileiro. Os obstáculos são enormes e difíceis de serem transpostos e, por mais que os movimentos feministas venham lutando para denunciá-los, as barreiras estabelecidas à ascensão feminina estão fortemente consolidadas.

Esses obstáculos, verdadeiros bloqueios graníticos, são aceitos com naturalidade pela sociedade que parece não perceber a real urgência da interrupção desse fluxo de injustiças que impedem a inclusão das mulheres nos espaços públicos, especialmente naqueles onde sua capacidade, suas competências, suas habilidades e protagonismo sejam reconhecidos e valorizados.

O caso da Academia Brasileira de Letras é um caso típico do processo de invisibilidade, ocultamento e apagamento ao qual as mulheres foram sempre submetidas. Passados 126 anos de sua instalação, a história da participação feminina em seu processo de concepção, criação e estruturação continua desconhecida por muitos, como era para mim, até recentemente.

Mesmo aqueles e aquelas que, como eu, estão vinculados à academia, onde essas informações circulam com mais frequência, ou que estão mais ligados à temática da produção literária e da desigualdade de gênero, o assunto ainda é desconhecido, guardado a sete chaves, para evitar os constrangimentos naturais que essas informações parecem ainda produzir.

Celebrei, ainda muito jovem, como muitas outras mulheres, em 1977, a entrada de Rachel de Queirós, na ABL, festejada como a primeira mulher a ingressar na Academia. Não sabia eu, naquele momento, que, na realidade, o ingresso de uma mulher no rol dos imortais representava mais do que um simples avanço rumo à igualdade de gênero. Reparava-se ali, de forma muito tímida e frágil, uma injustiça histórica que ainda precisa ser objeto de intervenção mais robusta.

Somente depois de 80 anos de sua criação, que ocorreu em 1897, o que representa cerca de quatro gerações, uma mulher ingressou na ABL, como se nada precisasse ser reparado em relação ao passado.

Na realidade, uma mulher, Júlia Lopes de Almeida, integrava o grupo de 40 intelectuais que concebeu a academia e que envidou esforços para sua criação. O nome de Júlia, uma escritora importante de sua época, intelectual respeitada entre os intelectuais, fazia parte da lista de 40 fundadores que se tornariam “imortais” a partir dessa criação.

Júlia Lopes de Almeida, escritora Crédito: Reprodução

Registra a história que na primeira reunião dos “imortais”, seu nome foi excluído e substituído pelo de seu marido, Filinto de Almeida, “imortal consorte” que ascendeu por obra de um machismo estrutural e institucional, que não tolera mulheres ocupando espaços que, no seu entendimento, seriam exclusivo de homens.

Imagino o sentimento de frustração daquela mulher, intelectual que entendia a injusta decisão, já que as contradições da desigualdade de gênero estavam incluídas em seus escritos, ao ser apagada, jogada à margem para que ascendesse um homem com menores qualificadores do que os dela, ainda que esse homem fosse seu marido.

O prêmio de consolação que lhe foi dado com a substituição de seu nome pelo de seu esposo evidencia a força do sexismo e do apagamento das mulheres nas instituições e na vida pública brasileira.

Optaram os senhores imortais por seguir a tradição francesa de uma academia composta somente por homens. Lamentável intelectualidade, incapaz de refletir sobre a injusta proposta e opor-se a ela. Perderam o protagonismo de romper com a tradição europeia, empobrecedora e limitante do conhecimento humano.

Ao excluir Julia Lopes de Almeida, uma escritora, cronista e teatróloga, que participou ativamente do movimento abolicionista brasileiro, defendendo, em seus escritos, causas consideradas transgressoras em sua época, como o divórcio e a educação formal para mulheres, enfim, uma crítica da sociedade brasileira, os “imortais”, fundadores da ABL, perderam a oportunidade de mostrarem-se, de fato, grandes e inovadores no processo de compreensão e ruptura com as injustiças sociais e com as tradições machistas e misóginas, reducionistas do espírito humano.

Deixaram-se os “imortais” enredar na pobreza reflexiva das contradições humanas, em nome da manutenção de um status quo que os privilegiava, garantindo-lhes regalias e exclusividades às quais não eram merecedores.

Lamentável pensar que entre esses “imortais”, sexistas, encontravam-se pensadores do quilate de Machado de Assis e Olavo Bilac.

Lúcio de Mendonça, o grande idealizador da Academia Brasileira de Letras, esse sim, transgressor das regras patriarcais, incluiu, em um artigo publicado no Estado de São Paulo, em 3 de dezembro de 1896, um ano antes da criação da Academia, o nome de Júlia Lopes na lista dos 40 imortais.

Registra a história que o próprio marido, Filinto de Almeida, Acadêmico Consorte, como era ironicamente chamado em razão de ter ocupado uma cadeira que era de sua esposa, reconhece, em uma entrevista, a injusta exclusão: “Não era eu quem deveria estar na Academia, era ela”.

O ocorrido em 1897 continua a se repetir todos os dias na história das instituições. Ainda hoje, mulheres são excluídas dos espaços públicos de decisão e de evidência intelectual ou de gestão, em nome de uma pseudo inabilidade ou atração, seja pelo poder, seja pela ocupação de lugares de destaque.

As que se arvoram a transgredir a regra são, rapidamente, constrangidas a voltar a seus lugares de insignificância e de silêncio, sob pena de perderem a consideração social, sempre carregada de estereótipos desqualificadores daquelas que se insurgem contra o status quo estabelecido.