O machismo nosso de cada dia

O sistema hierárquico de gêneros que coloca o homem em posição superior e forte em detrimento a mulher está arraigado nas raízes culturais e sociais desde o início da humanidade Crédito: Arabson

O machismo é uma das marcas mais presentes na estrutura da sociedade brasileira, e por isso muito difícil de enfrentar, mesmo em pleno 2022. Um fenômeno comportamental que faz parte do nosso cotidiano e sem sutiliza nenhuma fere as mulheres a cada instante, diante da recusa a igualdade de direitos e deveres entres homens e mulheres, sempre elevando o macho e reduzindo a fêmea.

O sistema hierárquico de gêneros que coloca o homem em posição superior e forte em detrimento a mulher está arraigado nas raízes culturais e sociais desde o início da humanidade, se espraiando pelos sistemas econômicos, sociais, clericais, políticos e familiares, configurando-se como um regime misógino onde a figura masculina é o alfa.

Resta à mulher o papel de coadjuvante e enfeite, em um estado de submissão absurda e violadora que caracteriza uma sociedade patriarcal. A convenção do que é feminino e masculino ocupa as profissões, expressões, comportamentos e emoções, atende o ideal machista, anulando a essência da dignidade da pessoa humana criando estereótipos e rótulos que consistem no caminho pavimentado para o preconceito, redução de direitos e naturalizações.

Gestos, atitudes, falas, conduta e justificativas machistas e misóginas compõe um repertório em nossas relações familiares, institucionais, de trabalho e afetivas, quase sempre com o introito: “não querendo ser machista”. Mas já sendo.

Frases como “Tem que aprender a cozinhar para casar. Se não se cuidar não vai arrumar namorado. Homem não gosta de mulher que bebe. Homem não gosta de roupas curtas e maquiagem forte. Você é muito mandona, afasta os homens. Homem não gosta de cabelo curto. Você só pensa em trabalho, não vai casar? Homem não gosta de mulher fácil. Nessa idade e não casou ainda? Mulher tem que casar para se realizar. Tenho um amigo para te apresentar. Onde está a mãe dessa criança? Deixa que eu pago a conta. Mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Elas têm o prazer de escolher a cor das unhas e dos sapatos. Elas são fáceis porque são pobres” são propagadas todos os dias por homens, e por mulheres também, infelizmente, compondo a narrativa machista que reforça uma condição de submissão dessas últimas.

Nas últimas semanas foram repercutidas pela mídia e redes sociais falas de integrantes dos Três Poderes, algumas delas acima relatadas, que compõem esse repertório misógino e de sedimentação do machismo. Diante da repercussão, alguns tentaram explicar, ficando a emenda pior que o soneto. Outros recuaram e apresentaram as mais pífias justificativas, demonstrando que somente conseguiremos, aquelas que realmente compreendem, enfrentar um fenômeno tão deletério a partir da exposição e constrangimento.

Vale lembrar que, necessariamente, ser feminista é ser anticapitalista, antirracista e anti-imperialista, numa luta que precisa de momentos de movimentos em massa e ocupação dos espaços públicos, mas prescinde de um trabalho que requer um processo cotidiano de romper as barreiras que estão ao nosso entorno na vida privada.