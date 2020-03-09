Pastor e youtuber Deive Leonardo se apresenta em Cariacica

Cantor Deive Leonardo Crédito: Divulgação

O pastor, cantor e youtuber Deive Leonardo estará em Cariacica no próximo sábado (18). Ele se apresenta na Igreja Metodista Central, no bairro Campo Grande a partir das 20 horas.

Evangélico desde 2009 quando tinha 19 anos de idade, Deive Leonardo é formado em direito e tem três obras publicadas. Seu canal no youtube tem mais de 3 milhões de inscritos.

Primeiro pedal do ano no Convento da Penha nesta terça (10)

A primeira edição do “Pedal Paz & Bem” do Convento da Penha está marcada para esta terça-feira (10). O encontro acontece há quase três anos. Participam ciclistas amadores e profissionais. Para participar a única exigência, além da bike, é a utilização de equipamentos de segurança individual: o capacete e o farol. Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição. Em 2020, o pedal está previsto para acontecer sempre na segunda terça-feira de cada mês, dependendo das condições climáticas. Em dias chuvosos por medida de segurança a subida não será realizada.

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