Pastor e youtuber Deive Leonardo se apresenta em Cariacica

O pastor, cantor e youtuber Deive Leonardo estará em Cariacica no próximo sábado (18). Ele se apresenta na Igreja Metodista Central, no bairro Campo Grande a partir das 20 horas.
Evangélico desde 2009 quando tinha 19 anos de idade, Deive Leonardo é formado em direito e tem três obras publicadas. Seu canal no youtube tem mais de 3 milhões de inscritos.
Primeiro pedal do ano no Convento da Penha nesta terça (10)
A primeira edição do “Pedal Paz & Bem” do Convento da Penha está marcada para esta terça-feira (10). O encontro acontece há quase três anos. Participam ciclistas amadores e profissionais. Para participar a única exigência, além da bike, é a utilização de equipamentos de segurança individual: o capacete e o farol. Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição. Em 2020, o pedal está previsto para acontecer sempre na segunda terça-feira de cada mês, dependendo das condições climáticas. Em dias chuvosos por medida de segurança a subida não será realizada.
Paróquia São José, em Maruípe inicia festejos do padroeiro
No próximo dia (19) é comemorado o dia de São José e em Vitória a Paróquia São José, em Maruípe inicia a novena de seu padroeiro a partir de sexta-feira (13) com o início da novena. A tradicional festa vai contar com a participação das 13 comunidades e em todos os dias da novena, as 18h30, será rezado o Terço de São José. Durante os festejos serão recebidas doações de alimentos que atenderão famílias necessitadas da paróquia. No dia do padroeiro,próximo dia (19), haverá missa com unção dos enfermos às 15 horas e a Igreja ficará aberta durante todo o dia. No domingo (22)acontece a procissão às 18h30, seguida da Santa Missa.