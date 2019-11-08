Casa Worship lança nova música e clipe

Banda Casa Worship Crédito: Divulgação

Fenômeno na internet, com mais de 100 milhões de visualizações nos últimos sete meses, a Banda Casa Worship lança seu novo single "Atraídos pelo fogo". A banda de Goiânia foi descoberta na internet. Seu primeiro álbum foi "A Casa é sua", que transformou a música de trabalho em hit, com mais de 70 milhões de visualizações no Youtube. A canção se tornou a banda conhecida por vários artistas brasileiros, como Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraísa.

"Atraídos pelo fogo", uma composição de Julliany Souza e Felipe Rodrigues, foi gravada ao vivo em áudio e vídeo simultaneamente, e traz sonoridade contemporânea, conhecida no gospel como "worship" (adoração), no mesmo formato audiovisual da música "A casa é sua".

Casa Worship é o ministério de adoração da Igreja CASA de Goiânia(GO), liderada pelos pastores Davi e Giovanna Passamani. Tem como propósito trazer uma nova atmosfera através da adoração, gerando paixão e entrega a Jesus, conduzindo as pessoas a serem impactadas pelo amor de Deus.

A banda liderou por várias semanas o ranking da playlist As 50 Virais do Brasil em plataformas digitais e se manteve entre as mais ouvidas das principais playlists do segmento cristão da plataforma, recente a banda entrou na maior playlist de música hispana, a música "A Casa é sua" está entre as cinco músicas mais executadas da plataforma.

https://m.youtube.com/watch?v=EBAMIMXEkGE

Caminhada pela Paz