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Coluna da Fé

Casa Worship lança nova música e clipe

A banda fez sucesso com o álbum 'A Casa é Sua' e agora aposta em novo hit

Públicado em 

07 nov 2019 às 22:21
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Banda Casa Worship Crédito: Divulgação
Fenômeno na internet, com mais de 100 milhões de visualizações nos últimos sete meses, a Banda Casa Worship lança seu novo single "Atraídos pelo fogo". A banda de Goiânia foi descoberta na internet. Seu primeiro álbum foi "A Casa é sua", que transformou a música de trabalho em hit, com mais de 70 milhões de visualizações no Youtube.  A canção se tornou a banda conhecida por vários artistas brasileiros, como Zé Neto & Cristiano e  Maiara & Maraísa.  
"Atraídos pelo fogo", uma composição de Julliany Souza e Felipe Rodrigues, foi gravada ao vivo em áudio e vídeo simultaneamente, e traz sonoridade contemporânea, conhecida no gospel como "worship" (adoração), no mesmo formato audiovisual da música "A casa é sua".  
Casa Worship é o ministério de adoração da Igreja CASA de Goiânia(GO), liderada pelos pastores Davi e Giovanna Passamani. Tem como propósito trazer uma nova atmosfera através da adoração, gerando paixão e entrega a Jesus, conduzindo as pessoas a serem impactadas pelo amor de Deus. 
A banda  liderou por várias semanas o ranking da playlist As 50 Virais do Brasil em plataformas digitais e se manteve entre as mais ouvidas das principais playlists do segmento cristão da plataforma, recente a banda entrou na maior playlist de música hispana, a música "A Casa é sua" está entre as cinco músicas mais executadas da plataforma. 
https://m.youtube.com/watch?v=EBAMIMXEkGE

Caminhada pela Paz

A Paróquia Jesus Libertador, de Cariacica, e a Associação Padre Gabriel Maire (APGM)  irão realizar uma Caminhada da Paz, no dia 23 de novembro a partir das 15 horas. A Caminhada da Paz é parte das celebrações em memória aos 30 anos de martírio de padre Gabriel Felix Roger Maire, que começaram no dia 1º de agosto, quando ocorreu uma Missa na Catedral de Vitória, presidida pelo Arcebispo, Dom Dario Campos.

Redação de A Gazeta

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