Três tipos de chopes especiais que estão em alta

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Happy hour, comemoração, aniversário, encontros ou um churrasquinho no fim de semana. Poucas são as ocasiões em que um chopp geladinho não é uma boa pedida.

E com a expansão do mercado cervejeiro, a variedade nos cardápios de bares e restaurantes, bem como na lista de produtos de seu delivery de bebidas favorito também tem crescido.

Mas você sabe quais são os que estão mais em alta? Ou sabe diferenciar os tipos existentes?

Se a sua resposta for não, muita calma nessa hora: nós vamos te ajudar a desvendar os segredos desse tipo de cerveja não pasteurizada e servida a partir de barris sob pressão. (Sim, se você não sabia, essa é a definição do chopp!)

Para essa missão, batemos um papo com o Hudson Jair Ruela, o sommelier de cervejas da Easy Growler, parceiro do Clube A Gazeta.

"“Para escolher um chopp é preciso observar qual o perfil que você curte, porque temos uma gama de cervejas e chopes muito grande. Existem mais de 100 tipos, uns com mais dulçor, outros com mais amargor”, aconselhou." Hudson Jair Ruela - Proprietário da cervejaria Easy Growler

Então, anote as dicas!

Os três tipos mais em alta

Antes de começarmos, vale ressaltar que as três opções vão bem a qualquer hora do dia e ocasião. Vamos lá!

PILSEN

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Esse é o chopp mais tradicional e o que geralmente todo mundo bebe. Além de ser o carro-chefe das cartas de cervejas dos bares, esse também é o tipo mais vendido do mundo. Por ser refrescante quando bem gelada, é a mais pedida de dias quentes, como no verão brasileiro. É uma bebida dourada, com colarinho cheio, espuma branquinha, com gosto de cereais e possui um leve teor de álcool.

Sabor: pouco amargo

Harmonização: por ser a cervejinha tradicional da nossa cultura, a mais pedida nos happy hours, a Pilsen vai bem com qualquer comida de boteco: um torresminho, uma carninha de porco com limão, fígado com jiló acebolado ou mesmo uma salgado frito. Mas também pode ser a escolhida para uma refeição mexicana ou com frutos do mar.

HOP LAGER

Porção de peixe com batata frita Crédito: Pixabay

Essa é uma cerveja do tipo lager - que são mais gasosas, mais maltadas, mais refrescantes e pouco frutadas. Mas a hop possui uma lupulagem mais alta. Ou seja, contém mais lúpulo que uma lager tradicional. Por isso, possui um amargor mais pronunciado.

Sabor: médio amargo

Harmonização: por ter como características mais marcantes a leveza de sabor e a refrescância, a Hop Lager combina muito bem com carnes brancas, como peixes grelhados. Outras indicações de acompanhamento são lula à dorê, camarão frito, petiscos em geral e queijos não muito curados, ou seja, aqueles um mais secos e firmes, com uma casca amarelada como o gruyère, provolone ou grana padano.

Bônus: A Cervejaria Três Torres, de João Neiva, foi a única capixaba premiada no Concurso Brasileiro de Cervejas 2021, recebendo medalha de bronze com sua Hop Lager, na categoria “North American Origin Lager Styles – Contemporary American Style Pilsener”. Prove!

IPA

Chopp gelado para curtir o happy hour Crédito: Pixabay

Essa é a sigla da Indian Pale Ale. Esse tipo de chopp faz parte da família Ale, ou seja, de alta fermentação. O estilo é conhecido pelo seu forte amargor. As muitas variações da India Pale Ale permitem que ela se encaixe em várias ocasiões, independente do clima e do momento.

Sabor: muito amargo

Harmonização: por serem mais amargas e possuírem um gosto mais forte, as IPAs combinam mais com carnes mais intensas, como as vermelhas, além de alimentos mais temperados e gordurosos. Nesse caso, pode ser acompanhada por um churrasco – bisteca, costelinha suína e bovina, alcatra ou linguicinha. Queijo gorgonzola ou parmesão, macarrão ao molho pesto, pizzas com recheios mais gordurosos, pimetões recheados e salmão também são boas pedidas.