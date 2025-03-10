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Descontos e ofertas

Semana do Consumidor 2025: 15 produtos para você aproveitar nas compras

Neste conteúdo você verá dicas de categorias de produtos que mais oferecem descontos, como encontrar a melhor oferta e assim diminuir o impacto no seu bolso na hora das compras.

Publicado em 10 de Março de 2025 às 17:40

Públicado em 

10 mar 2025 às 17:40
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Crédito:
Se tem uma coisa que brasileiro ama, é uma boa promoção. E a Semana do Consumidor 2025 chegou para provar que desconto bom não tem dia certo para acontecer! Inspirada no Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o período  se tornou uma das maiores oportunidades para economizar e garantir aqueles produtos que estavam na sua lista de desejos.
Quer saber como aproveitar ao máximo? Vem com a gente!

Quando começa e o que esperar?

A Semana do Consumidor acontece oficialmente de 9 a 15 de março, mas as promoções já começam antes e podem se estender até o fim do mês. Grandes varejistas já prometeram descontos incríveis em diversas categorias, incluindo tecnologia, eletrodomésticos, moda esportiva e muito mais.
Além dos preços reduzidos, muitas lojas também oferecem benefícios extras, como frete grátis, cashback e condições especiais de parcelamento. Então, fique de e com o carrinho preparado!

Quais produtos devem ter os melhores descontos?

Se baseando em anos anteriores, algumas categorias sempre aparecem com descontos irresistíveis:
  • Celulares e acessórios tecnológicos – Ótimo momento para trocar de smartphone ou garantir aquele fone de ouvido Bluetooth.
  • Eletrodomésticos – Geladeiras, aspiradores de pó e máquinas de lavar entram no jogo com preços reduzidos.
  • Moda e fitness – Roupas esportivas, tênis e até suplementos costumam ter ofertas atrativas.
  • Notebooks e periféricos – Monitores, mouses e teclados também entram na festa dos descontos.

Dicas para não cair em cilada e comprar bem

Nem tudo que brilha é ouro, e nem toda promoção vale a pena. Para não cair em falsas ofertas, siga essas dicas:
  • Pesquise antes: monitore os preços dos produtos desejados antes do evento para garantir que o desconto é real.
  • Prefira lojas confiáveis: sempre verifique a reputação do site ou loja antes de finalizar a compra.
  • Atenção ao prazo de entrega: leia os prazos e políticas de troca para evitar dores de cabeça.
  • Aproveite os benefícios extras: cashback, frete grátis e cupons podem fazer toda a diferença na economia final.

Ofertas exclusivas no Clube A Gazeta

E já que o assunto é desconto, temos uma dica imperdível para quem gosta de comprar bem e pagar menos! 
No Grupo de Ofertas do Clube A Gazeta, você recebe, direto no WhatsApp, uma curadoria especial com promoções exclusivas, descontos reais e oportunidades incríveis em diversas categorias. São ofertas de compras online, com cupons de descontos ou promoções selecionadas para garantir as melhores vantagens para você.
A seguir, selecionamos 15 produtos imperdíveis para você que busca por promoções na Semana do Consumidor e realizar a sua compra:
Produtos
Geladeira Frost Free Brastemp Inverse 447 Litros Inox 127V

Geladeira Frost Free Brastemp Inverse 447 Litros Inox 127V

Parafusadeira e Furadeira de Impacto 3/8

Parafusadeira e Furadeira de Impacto 3/8" WAP K21 ID02 2000 mAh Bivolt

Smart Tv 32'' Philco Ptv32k34rkgb Roku Tv Led Wi-fi HDMI USB Dolby Audio

Smart Tv 32'' Philco Ptv32k34rkgb Roku Tv Led Wi-fi HDMI USB Dolby Audio

Smartphone Samsung Galaxy A06 4G 128GB 4GB RAM Dual Chip Câmera Traseira 50+2MP Frontal 8MP Tela 6,7

Smartphone Samsung Galaxy A06 4G 128GB 4GB RAM Dual Chip Câmera Traseira 50+2MP Frontal 8MP Tela 6,7" Android 14.0 Azul Escuro

Produtos
Apple iPhone 13 (128 GB)

Apple iPhone 13 (128 GB)

Câmera Lâmpada Espiã Giratória com Wifi e Visão Noturna

Câmera Lâmpada Espiã Giratória com Wifi e Visão Noturna

Kit Potes Herméticos com 12 Unidades Electrolux

Kit Potes Herméticos com 12 Unidades Electrolux

Notebook Samsung Galaxy Book4 Windows 11

Notebook Samsung Galaxy Book4 Windows 11

Produtos
Fire TV Stick HD Com controle remoto por voz e Alexa

Fire TV Stick HD Com controle remoto por voz e Alexa

Kindle Paperwhite (16 GB)

Kindle Paperwhite (16 GB)

Tramontina Lâmpada Smart​ LED Inteligente com Wi-Fi + Bluetooth​ - Compatível com Alexa e Google Assistente

Tramontina Lâmpada Smart​ LED Inteligente com Wi-Fi + Bluetooth​ - Compatível com Alexa e Google Assistente

Produtos
Echo Pop | Cor Preta

Echo Pop | Cor Preta

Kit Glycolic Gloss

Kit Glycolic Gloss

Fritadeira Mallory Digital 5,5Litros - Painel 100% Digital - 220V

Fritadeira Mallory Digital 5,5Litros - Painel 100% Digital - 220V

Aspirador de Pó Philco Vertical 2 em 1

Aspirador de Pó Philco Vertical 2 em 1

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