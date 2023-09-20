Nova seção do site A Gazeta conta com conteúdos exclusivos para assinantes

Nova área exclusiva de assinantes Crédito: Divulgação

Conteúdos de qualidade sobre política, economia, saúde e os mais diversos temas já são uma marca garantida do site A Gazeta. Mas agora os assinantes poderão contar com um espaço exclusivo com matérias especiais produzidas por um time de jornalistas focados em informação de primeira. Na nova seção chamada de “Exclusivo Assinantes”, é possível encontrar de forma agrupada todos os conteúdos premium do jornal em um único espaço.

A seção "Exclusivo Assinantes" você pode encontrar na página principal do site de A Gazeta, em um bloco destacado com o fundo escuro ou acessar diretamente por aqui. Além disso, ao longo do site você encontra o selo "Exclusivo Assinante" para as matérias fechadas.

O gerente de assinaturas de A Gazeta, Ronaldo Henrique da Cruz, explica que essa seção surgiu para concentrar todos os conteúdos exclusivos e por meio de um único clique redirecionar a uma área do assinante.

"“Nosso objetivo era criar uma conexão maior entre o conteúdo exclusivo e os benefícios do Clube que antes estavam em ambientes diferentes. Com essa seção conseguimos agrupar matérias que apenas o nosso assinante tem acesso, além de outros conteúdos falando sobre parceiros, descontos, eventos que estão acontecendo e o sobre o livro que disponibilizamos todo o mês pela plataforma da Skeelo", pontua." Ronaldo Henrique da Cruz - Gerente de Assinaturas de A Gazeta

A ideia, segundo Ronaldo Henrique, é desenvolver cada vez mais o espaço e potencializar o consumo desses conteúdos com os assinantes. "O nosso foco é engajar esse público e mostrar que investir no Clube A Gazeta vale a pena não apenas pelos nossos benefícios. Conseguimos proporcionar bastante coisa", reforça.

COMO ASSINAR