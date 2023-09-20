Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clube A Gazeta

Nova seção do site A Gazeta conta com conteúdos exclusivos para assinantes

O espaço “Exclusivo Assinantes” reúne conteúdos premium exclusivos para os assinantes, além de matérias sobre os benefícios, descontos e parcerias

Públicado em 

20 set 2023 às 10:52
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

auto-upload
Nova área exclusiva de assinantes Crédito: Divulgação
Conteúdos de qualidade sobre política, economia, saúde e os mais diversos temas já são uma marca garantida do site A Gazeta. Mas agora os assinantes poderão contar com um espaço exclusivo com matérias especiais produzidas por um time de jornalistas focados em informação de primeira. Na nova seção chamada de “Exclusivo Assinantes”, é possível encontrar de forma agrupada todos os conteúdos premium do jornal em um único espaço.
A seção "Exclusivo Assinantes" você pode encontrar na página principal do site de A Gazeta, em um bloco destacado com o fundo escuro ou acessar diretamente por aqui. Além disso, ao longo do site você encontra o selo "Exclusivo Assinante" para as matérias fechadas.
O gerente de assinaturas de A Gazeta, Ronaldo Henrique da Cruz, explica que essa seção surgiu para concentrar todos os conteúdos exclusivos e por meio de um único clique redirecionar a uma área do assinante.
"“Nosso objetivo era criar uma conexão maior entre o conteúdo exclusivo e os benefícios do Clube que antes estavam em ambientes diferentes. Com essa seção conseguimos agrupar matérias que apenas o nosso assinante tem acesso, além de outros conteúdos falando sobre parceiros, descontos, eventos que estão acontecendo e o sobre o livro que disponibilizamos todo o mês pela plataforma da Skeelo", pontua."
Ronaldo Henrique da Cruz - Gerente de Assinaturas de A Gazeta
A ideia, segundo Ronaldo Henrique, é desenvolver cada vez mais o espaço e potencializar o consumo desses conteúdos com os assinantes. "O nosso foco é engajar esse público e mostrar que investir no Clube A Gazeta vale a pena não apenas pelos nossos benefícios. Conseguimos proporcionar bastante coisa", reforça.

COMO ASSINAR

Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo. Além de ações exclusivas e promoções, os assinantes sempre pagam menos na conta, porque o desconto nunca pode faltar. Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados