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Mulheres no futebol: participação feminina cresce em escolinhas pelo Brasil

Com o aumento da participação feminina no futebol brasileiro, o cenário é favorável para se investir no esporte tanto para uma carreira quanto para uma melhor qualidade de vida

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 18:23

Públicado em 

20 abr 2023 às 18:23
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Mulheres reunidas para treinamento de futebol.  Crédito: Futeacademi Divulgação.
Lugar de mulher é, definitivamente, onde ela quiser. Seja no mercado de trabalho, seja nos campos de futebol, a presença feminina deve ser sempre celebrada. Afinal, elas são capazes de conquistar o que quiserem e tem esse direito.
“O esporte é um dos principais instrumentos de inclusão social. Aqui na Futeacademi nós entregamos o futebol também como uma ferramenta de promoção de saúde. E essa é a nossa principal bandeira”, o dono da agência de marketing parceira da Futeacademi, Raphael Lauff Bodart Martins.
"“O esporte é um dos principais instrumentos de inclusão social. Aqui na Futeacademi nós entregamos o futebol também como uma ferramenta de promoção de saúde. E essa é a nossa principal bandeira”."
Raphael Lauff Bodart Martins. - Dono da agência de marketing parceira da Futeacademi.
De acordo com ele, todos os treinos são realizados e guiados por profissionais de educação física que estão inseridos no cenário do Futebol Capixaba e Nacional. “Isso nos permite explorar muitas coisas.”
Raphael Lauff explica que os treinos são configurados para promover a saúde por meio do futebol e desenvolver habilidades técnicas, físicas e de jogo.
Vale ressaltar que, segundo o estudo “Marcas em campo! O futebol e a mídia dentro e fora das 4 linhas”, da Kantar Ibope, hoje, no Brasil, as mulheres já representam mais de 44% da base de fãs de futebol. Ou seja, o cenário parece promissor para quem está pensando em investir nesse esporte.
Assinantes do Clube A Gazeta podem tornar esse sonho realidade com um benefício exclusivo, um desconto de 15% na mensalidade. Basta entrar em contato via Instagram ou pelo site ou por WhatsApp: (27) 99722-0977.
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