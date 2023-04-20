Mulheres no futebol: participação feminina cresce em escolinhas pelo Brasil

Mulheres reunidas para treinamento de futebol. Crédito: Futeacademi Divulgação.

Lugar de mulher é, definitivamente, onde ela quiser. Seja no mercado de trabalho, seja nos campos de futebol, a presença feminina deve ser sempre celebrada. Afinal, elas são capazes de conquistar o que quiserem e tem esse direito.

“O esporte é um dos principais instrumentos de inclusão social. Aqui na Futeacademi nós entregamos o futebol também como uma ferramenta de promoção de saúde. E essa é a nossa principal bandeira”, o dono da agência de marketing parceira da Futeacademi, Raphael Lauff Bodart Martins.

"“O esporte é um dos principais instrumentos de inclusão social. Aqui na Futeacademi nós entregamos o futebol também como uma ferramenta de promoção de saúde. E essa é a nossa principal bandeira”." Raphael Lauff Bodart Martins. - Dono da agência de marketing parceira da Futeacademi.

De acordo com ele, todos os treinos são realizados e guiados por profissionais de educação física que estão inseridos no cenário do Futebol Capixaba e Nacional. “Isso nos permite explorar muitas coisas.”

Raphael Lauff explica que os treinos são configurados para promover a saúde por meio do futebol e desenvolver habilidades técnicas, físicas e de jogo.

Vale ressaltar que, segundo o estudo “Marcas em campo! O futebol e a mídia dentro e fora das 4 linhas”, da Kantar Ibope, hoje, no Brasil, as mulheres já representam mais de 44% da base de fãs de futebol. Ou seja, o cenário parece promissor para quem está pensando em investir nesse esporte.

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