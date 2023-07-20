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Férias de Julho: Programação para a família com descontos!

Veja 4 dicas de passeios com o Clube A Gazeta + V1 para curtir as férias de julho com muita diversão com toda a família

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 16:10

Públicado em 

20 jul 2023 às 16:10
Clube A Gazeta

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Garantir a diversão para o dia das crianças é a tarefa de pais e fami
Crianças se abraçando. Crédito: Freepik
Mês de julho e as férias escolares das crianças começou! É tempo de proporcionar momentos especiais e inesquecíveis em família. E para aproveitar esse período ao máximo, sem deixar de lado a economia, reunimos dicas imperdíveis para você curtir as férias com as crianças de forma divertida e acessível. Confira 4 sugestões para garantir sorrisos e memórias que ficarão para sempre:

01

Aconchego em Santa Teresa:

Para começar, que tal aproveitar um final de semana em Santa Teresa com todo o conforto e economia? O V1 Aluguel oferece 20% OFF assinantes. Além disso, o benefício se estende à hospedagem na Pousada Valle di Trento, onde você obtém 15% de desconto na hospedagem. Para se aquecer no clima serrano, não perca a chance de degustar um delicioso jantar no Magazzino Fioravante, onde os assinantes do Clube A Gazeta ganham uma taça de vinho grátis. Aproveite essa oportunidade de relaxar em meio às belezas naturais da região.

02

No ritmo do Rock:

Os amantes do bom rock não podem deixar de conhecer o Red Rock Pub, um autêntico pub irlandês situado na Rua do Lazer em Santa Teresa. Com música de qualidade e ambiente acolhedor, o local é perfeito para se divertir com a família. E o melhor de tudo: os assinantes do Clube ganham um chopp grátis! Prepare-se para curtir boas vibrações em um ambiente descontraído e animado.

03

Aventuras em Família:

Se a ideia é proporcionar um dia repleto de aventuras para as crianças, aqui tem a opção perfeita! Aproveite 30% OFF no V1 Viagem e conheça o Parque Vale do Moxuara, o maior complexo de esportes de aventura do Espírito Santo. O parque oferece atividades emocionantes para todas as idades, e as crianças ficarão encantadas com os almoços temáticos com seus personagens favoritos. E claro, assinantes possuem 30% de desconto no valor de cada entrada (desconto aplicado para o assinante + 4 pessoas).

04

Fazenda na cidade:

Outra opção imperdível para as crianças é o Rico Caipira, um encantador complexo de lazer para toda a família. Com restaurante, animais e produtos exclusivos da fazenda, o local oferece um ambiente rústico e aconchegante. E para tornar a visita ainda mais especial, os assinantes do Clube têm direito a 10% de desconto no valor do passaporte inteiro. Uma oportunidade perfeita para unir diversão e contato com a natureza.
Aproveite as férias com economia e vá de V1 com o Clube A Gazeta!

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