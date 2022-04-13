Do whey protein ao chocolate nacional: conheça as novidades desse ano para os ovos de páscoa

A vida, sem dúvidas, fica melhor com chocolate. Na época mais doce do ano, os ovos de páscoa são uma tradição indispensável, principalmente para os chocólatras de plantão. Com o feriadão batendo na porta, chegou a hora de encomendar as sobremesas e aproveitar as ofertas e novidades dos parceiros do Clube A Gazeta.
Na Delicatus, por exemplo, as opções vão desde ovos sem açúcar, lactose e glúten. Ou seja, nessa páscoa todo mundo vai poder aproveitar e se deliciar. Com ingredientes naturais, a chef de cozinha e empresária da Delicatus Empório, parceira do Clube A Gazeta, Raissa Furieri Franzotti, recomenda os ovos da Hamoa, marca mineira referência em chocolate, e um lançamento que combina metade de cookies cream com metade palha italiana.
“Meu conselho é procurar produtos de produtores locais e regionais, como vários que temos na Delicatus. Eles valorizam mais o agricultor do Cacau, interferem menos no ingrediente para preparar o chocolate e, com isso, oferecem um produto muito mais saboroso e cremoso. Temos também opções de Colomba Pascal recheadas, ótimas opções para presentear e para levar para o lanche da Páscoa”, indica.
Outra novidades são os ovos de bolo de cenoura e red velvet da rede de supermercados Carone. Parceiros do Clube A Gazeta com uma série de ofertas aos assinantes, ainda é possível encontrar nos estabelecimentos recheios de bombom, chocolate com morango, paçoca, negresco, ninho com morango e até uma opção infantil. Uma delícia, não?
Mas não para por aí. A Ana Bandeira Chocolates ainda traz três novos sabores de ovos: chocolate 40% ao leite maltado com crocante de castanha de caju caramelizada, chocolate branco com nibs de cacau e chocolate 70% com laranja cristalizada e macadâmia. Todos disponíveis em dois tamanhos: 280g e 600g.
"Tudo da Ana Bandeira Chocolates é feito com cacau selecionado de origem única, de sua própria fazenda em Linhares-ES. Dessa forma todo o processo é controlado, desde o plantio até o produto final, passando pela fermentação e torra, que são etapas cruciais no desenvolvimento do sabor do chocolate"
Já na Empório Turkzoo as novidades capixabas incluem os ovos da Divino Cacau, diretamente de João Neiva. Como sensação se fora, o estabelecimento ainda conta com o ovo Lindt Gold Bunny, para adoçar ainda mais o feriado.
"Enchemos nossos corações com as maiores expectativas para esta Páscoa. Com muita paz, alegria e muitos ovos de chocolate, para todos os gostos. Uma Páscoa com bastante visitas em nossa loja. Passado o período de restrições por conta da pandemia, esperamos encontrar nossos clientes em nosso empório"
BENEFÍCIOS
Para os assinantes do Clube A Gazeta, a páscoa pode ser ainda mais saborosa. Isso porque todos os estabelecimentos citados na matéria oferecem descontos e ofertas exclusivas para os beneficiários do clube de benefícios. Confira:
Supermercados Carone
A Ana Bandeira Chocolates oferece duas condições especiais: na aquisição de um ovo médio (280g), ele ganha um espresso, já comprando um ovo grande (600g), o assinante leva 400g de bark.
Na Amor com Açúcar, os assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de desconto nos ovos de bombom de morango, mirtilo com limão siciliano, pistache com crème brulee, ninho com nutella, creme de champagne, oreo com chocolate branco, meio amargo com morangos e brownie e no kit mini confeiteiro.
Os assinantes ganham 15% de desconto nos ovos. Todos são nacionais e incluem opções sem açúcar, glúten, lactose e afins.
Com opções de whey protein e colágeno, o Empório Turkzoo oferece 15% de desconto nos ovos aos assinantes do Clube A Gazeta.
Os clientes podem escolher entre os chocolates 45% de cacau ao leite, 60% com leite e 60% sem leite. O preço normal para o tamanho de 500g é de R$ 100, mas os assinantes pagam apenas R$ 85.
Como exclusividade, a empório joaquim conta com o ovo de páscoa ofner. Além das opções de pistache, trufado, drage, coelho neddy ao leite, ovo crocante, ovo mignon ao leite, paloma cenoura, paloma pascal e paloma gotas de chocolate
Na rede de supermercados Carone, as novidades são os ovos de bolo de cenoura, red velvet e os recheios de bombom, chocolate com morango, paçoca, negresco, ninho com morango e até uma opção infantil.
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta e não quer ficar fora dessas dicas, não perca mais tempo. Acesse a loja clicando aqui ou entre em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.