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Do whey protein ao chocolate nacional: conheça as novidades desse ano para os ovos de páscoa

A época mais doce do ano chegou, mas não se preocupe se o chocolate não for muito a sua praia. Esse ano os recheios e sabores de ovos de páscoa estão ainda mais variados e os assinantes do Clube A Gazeta tem desconto exclusivo em vários estabelecimentos

Públicado em 

13 abr 2022 às 16:12
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Crédito: Clube A Gazeta
A vida, sem dúvidas, fica melhor com chocolate. Na época mais doce do ano, os ovos de páscoa são uma tradição indispensável, principalmente para os chocólatras de plantão. Com o feriadão batendo na porta, chegou a hora de encomendar as sobremesas e aproveitar as ofertas e novidades dos parceiros do Clube A Gazeta.
Na Delicatus, por exemplo, as opções vão desde ovos sem açúcar, lactose e glúten. Ou seja, nessa páscoa todo mundo vai poder aproveitar e se deliciar. Com ingredientes naturais, a chef de cozinha e empresária da Delicatus Empório, parceira do Clube A Gazeta, Raissa Furieri Franzotti, recomenda os ovos da Hamoa, marca mineira referência em chocolate, e um lançamento que combina metade de cookies cream com metade palha italiana.
“Meu conselho é procurar produtos de produtores locais e regionais, como vários que temos na Delicatus. Eles valorizam mais o agricultor do Cacau, interferem menos no ingrediente para preparar o chocolate e, com isso, oferecem um produto muito mais saboroso e cremoso. Temos também opções de Colomba Pascal recheadas, ótimas opções para presentear e para levar para o lanche da Páscoa”, indica.
Outra novidades são os ovos de bolo de cenoura e red velvet da rede de supermercados Carone. Parceiros do Clube A Gazeta com uma série de ofertas aos assinantes, ainda é possível encontrar nos estabelecimentos recheios de bombom, chocolate com morango, paçoca, negresco, ninho com morango e até uma opção infantil. Uma delícia, não?
Mas não para por aí. A Ana Bandeira Chocolates ainda traz três novos sabores de ovos: chocolate 40% ao leite maltado com crocante de castanha de caju caramelizada, chocolate branco com nibs de cacau e chocolate 70% com laranja cristalizada e macadâmia. Todos disponíveis em dois tamanhos: 280g e 600g.
"Tudo da Ana Bandeira Chocolates é feito com cacau selecionado de origem única, de sua própria fazenda em Linhares-ES. Dessa forma todo o processo é controlado, desde o plantio até o produto final, passando pela fermentação e torra, que são etapas cruciais no desenvolvimento do sabor do chocolate"
Alexandre Augusto de Deus Pontual - sócio fundador da Ana Bandeira Chocolates
Já na Empório Turkzoo as novidades capixabas incluem os ovos da Divino Cacau, diretamente de João Neiva. Como sensação se fora, o estabelecimento ainda conta com o ovo Lindt Gold Bunny, para adoçar ainda mais o feriado.
"Enchemos nossos corações com as maiores expectativas para esta Páscoa. Com muita paz, alegria e muitos ovos de chocolate, para todos os gostos. Uma Páscoa com bastante visitas em nossa loja. Passado o período de restrições por conta da pandemia, esperamos encontrar nossos clientes em nosso empório"
Isabella Costa - a sócia do Empório Turkzoo
BENEFÍCIOS
Para os assinantes do Clube A Gazeta, a páscoa pode ser ainda mais saborosa. Isso porque todos os estabelecimentos citados na matéria oferecem descontos e ofertas exclusivas para os beneficiários do clube de benefícios. Confira:

Supermercados Carone

A Ana Bandeira Chocolates oferece duas condições especiais: na aquisição de um ovo médio (280g), ele ganha um espresso, já comprando um ovo grande (600g), o assinante leva 400g de bark.
Na Amor com Açúcar, os assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de desconto nos ovos de bombom de morango, mirtilo com limão siciliano, pistache com crème brulee, ninho com nutella, creme de champagne, oreo com chocolate branco, meio amargo com morangos e brownie e no kit mini confeiteiro.
Os assinantes ganham 15% de desconto nos ovos. Todos são nacionais e incluem opções sem açúcar, glúten, lactose e afins.
Com opções de whey protein e colágeno, o Empório Turkzoo oferece 15% de desconto nos ovos aos assinantes do Clube A Gazeta.
Os clientes podem escolher entre os chocolates 45% de cacau ao leite, 60% com leite e 60% sem leite. O preço normal para o tamanho de 500g é de R$ 100, mas os assinantes pagam apenas R$ 85.
Como exclusividade, a empório joaquim conta com o ovo de páscoa ofner. Além das opções de pistache, trufado, drage, coelho neddy ao leite, ovo crocante, ovo mignon ao leite, paloma cenoura, paloma pascal e paloma gotas de chocolate
Na rede de supermercados Carone, as novidades são os ovos de bolo de cenoura, red velvet e os recheios de bombom, chocolate com morango, paçoca, negresco, ninho com morango e até uma opção infantil.
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta e não quer ficar fora dessas dicas, não perca mais tempo. Acesse a loja clicando aqui ou entre em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.

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