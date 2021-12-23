Dicas de entradas para a ceia de natal

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Ceia de natal reúne a família, mas também sempre gera discussões polêmicas. Desde o pavê ou para comer até a presença (ou não) de uva passas no arroz, uma coisa é certa: as comidas tradicionais são sempre deliciosas. Quem espera a meia noite e não ataca a mesa antes da virada, pode forrar o estômago ou abrir o apetite com uma boa entrada antes de se empanturrar com as rabanadas.

E quem não quer ter muito trabalho, pastas, patês, mesas de frios e geléias são opções práticas e compõem a mesa com boas apresentações. Para os assinantes do Clube A Gazeta fica ainda mais fácil com os descontos e benefícios exclusivos em estabelecimentos da Grande Vitória. Basta dar uma passadinha em um dos parceiros e montar os pratos de entradas.

Tomates confitados Rápidos e práticos, os patês são uma ótima pedida para dar aquela beliscada enquanto os pratos principais não ficam prontos. A preparação pode ser à base de carne, peixe ou vegetais e combinam com pães, torradas e biscoitos. Outra dica de pastas para um lanche especial antes da ceia são as melbas da Delicatus Empório e Espaço Gourmet. Tem cebola caramelizada, damasco, lagosta e muito mais. Assinantes do Clube A Gazeta tem 10% de desconto no valor total da conta. Falando em Delicatus, para aproveitar as melbas e patês vale combiná-las com as torradinhas e pães sírios canapé do espaço. Frescos e saborosos, os produtos são ótimas pedidas para quem quer uma mesa bem farta. Poucos sabem, mas a caponata siciliana fica ainda mais saborosa após três dias de preparo. Mas quem não pode esperar, pode encomendar nos empórios parceiros do Clube A Gazeta. Mas para aqueles que não são muito fãs das pastas, uma mesa de frios com diferentes tipos de queijos é uma ideia bem interessante. Na Empório Turkzoo, os assinantes do Clube A Gazeta encontram uma série de produtos finos e selecionados para combinar com a mesa antes da ceia. Vale também investir em um bom vinho de acompanhamento Além disso, na Empório Turkzoo os assinantes do Clube têm 15% de desconto no valor total da conta e dá para encontrar geleias, pastas, coalhadas e doces dos mais variados tipos para combinar com os pães. Os tomates confitados também são ótimos tanto para servir como antepastos e saladas quanto massas, risotos e outros pratos da ceia.

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