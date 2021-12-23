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Dicas de entradas para a ceia de natal

Tem quem devore os pratos de natal antes da meia noite, mas para aqueles que esperam a virada vale a pena investir em algumas entradas só para abrir o apetite

Públicado em 

23 dez 2021 às 16:35
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Crédito:
Ceia de natal reúne a família, mas também sempre gera discussões polêmicas. Desde o pavê ou para comer até a presença (ou não) de uva passas no arroz, uma coisa é certa: as comidas tradicionais são sempre deliciosas. Quem espera a meia noite e não ataca a mesa antes da virada, pode forrar o estômago ou abrir o apetite com uma boa entrada antes de se empanturrar com as rabanadas.
E quem não quer ter muito trabalho, pastas, patês, mesas de frios e geléias são opções práticas e compõem a mesa com boas apresentações. Para os assinantes do Clube A Gazeta fica ainda mais fácil com os descontos e benefícios exclusivos em estabelecimentos da Grande Vitória. Basta dar uma passadinha em um dos parceiros e montar os pratos de entradas.

Tomates confitados

Rápidos e práticos, os patês são uma ótima pedida para dar aquela beliscada enquanto os pratos principais não ficam prontos. A preparação pode ser à base de carne, peixe ou vegetais e combinam com pães, torradas e biscoitos.
Outra dica de pastas para um lanche especial antes da ceia são as melbas da Delicatus Empório e Espaço Gourmet. Tem cebola caramelizada, damasco, lagosta e muito mais. Assinantes do Clube A Gazeta tem 10% de desconto no valor total da conta.
Falando em Delicatus, para aproveitar as melbas e patês vale combiná-las com as torradinhas e pães sírios canapé do espaço. Frescos e saborosos, os produtos são ótimas pedidas para quem quer uma mesa bem farta.
Poucos sabem, mas a caponata siciliana fica ainda mais saborosa após três dias de preparo. Mas quem não pode esperar, pode encomendar nos empórios parceiros do Clube A Gazeta.
Mas para aqueles que não são muito fãs das pastas, uma mesa de frios com diferentes tipos de queijos é uma ideia bem interessante. Na Empório Turkzoo, os assinantes do Clube A Gazeta encontram uma série de produtos finos e selecionados para combinar com a mesa antes da ceia. Vale também investir em um bom vinho de acompanhamento.
Além disso, na Empório Turkzoo os assinantes do Clube têm 15% de desconto no valor total da conta e dá para encontrar geleias, pastas, coalhadas e doces dos mais variados tipos para combinar com os pães.
Os tomates confitados também são ótimos tanto para servir como antepastos e saladas quanto massas, risotos e outros pratos da ceia.
Crédito: Freepik

CLUBE GAZETA

Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo. Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta e não quer ficar fora dessas dicas, não perca mais tempo. Acesse a loja clicando aqui ou entre em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.

INFORMAÇÕES:

SITE: https://clube.agazeta.com.br/loja
Telefone: (27) 3321-8699
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