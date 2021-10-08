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Atletismo

Como se preparar para correr uma maratona

No dia do atletismo, separamos 5 dicas para quem quer começar a correr uma maratona

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 18:22

Públicado em 

08 out 2021 às 18:22
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Crédito: Freepik
Ajeite-se em suas marcas e se prepare para a largada porque chegou o Dia do Atletismo. Uma das práticas esportivas mais antigas da humanidade, ela é considerada como um esporte-base e surgiu em 776 a.c, nos primeiros jogos olímpicos. Hoje, é praticada no mundo inteiro e tem ganhado novos adeptos a cada dia que passa, principalmente, quando o assunto é corrida de rua.
"Existem muitos benefícios e essa é uma das práticas esportivas mais democráticas que temos porque não exige muita habilidade. Além disso, os benefícios são inúmeros. Correr ajuda no fortalecimento da musculatura dos membros, controle de peso e pressão arterial e na liberação de hormônios que promovem uma sensação de bem-estar"
José Luiz Duarte Júnior - diretor técnico da Maratona Pedra Azul
Segundo ele, a primeira dica para começar a correr em maratonas é estar preparado física e mentalmente. Isso porque são provas que exigem a superação de limites. Então, antes de tudo é preciso estar bem treinado com profissionais.
Para os assinantes do Clube A Gazeta o desconto é de até 30% nas inscrições da corrida, que estarão abertas até o dia 25 de outubro.
Basta entrar no site e utilizar um e-mail, CPF, dados informativos no momento do pagamento e inserir o cupom de desconto referente às categorias desejadas.
“Ainda não podemos realizar as provas como eram antigamente, por isso o funil de largada é maior, assim como a classificação dos atletas é feita por tempo líquido. Mas a dica é ir com a família porque o local é muito bonito e a experiência já começa na entrega dos kits. Um dos pontos é na fazenda Camocim, um dos principais produtores de café gourmet no Estado”, destaca o diretor técnico da Maratona.
CONFIRA 5 DICAS PARA SE PREPARAR PARA A MARATONA

Prepare-se mentalmente

Para fazer uma boa prova é preciso se preparar antes. É recomendado que a pessoa tenha a prática de correr há pelo menos um ano, e treine três vezes na semana. Vale começar com pouco e ir aumentando a distância com o tempo, o importante é dar o primeiro passo!
Saco vazio não para em pé, então a alimentação precisa estar em dia. Invista em frutas, verduras e legumes e monte pratos balanceados que permitam equilibrar a quantidade de nutrientes nas refeições diárias.
Boa alimentação ajuda na preparação física. Mas não deixe de conferir com um médico como anda a saúde do coração e pulmões e o nível de aptidão física.
Não vale ter calo e nem prejudicar a coluna. Um atleta preparado pensa até no calçado antes da maratona. Compre tênis específicos para corrida com amortecedores, eles precisam ser confortáveis para ajudar a finalizar o percurso.
Provas longas como a Maratona Pedra Azul exigem um preparo mental. Estude o local, o percurso, o tipo de prova e tudo o que ela exige.
Crédito: Freepik
CLUBE A GAZETA
Quem ficou interessado na Maratona Pedra Azul pode se inscrever pelo site oficial (www.maratonapedraazul.com). As provas serão realizadas no dia 7 de novembro com largada prevista para às 6h30 e com três distâncias: 42km, 21km e 12km.
O percurso passa pela rota do lagarto, rodovia estadual e montanhas da região. Todo o trajeto é bem sinalizado com placas de marcação em todo o caminho

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