Como repaginar o visual para o ano novo

CURSOS E PROFISSIONALIZAÇÃO

Homens que buscam uma nova imagem podem encontrar um serviço de excelência na Cave Barber. Conforto e preço justo são as marcas do espaço que também conta com um chopp bem gelado. Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto no corte em todos os dias de funcionamento, seja adulto ou infantil.

Aos adeptos dos tratamentos estéticos, uma boa dica para começar o ano bem é dar um pulinho na Femme Franchise Esthetique. Com descontos de 40% nos serviços de limpeza facial e peeling de diamante para os assinantes do Clube A Gazeta, o espaço ainda oferece 20% de desconto no Plano Estético Anual.

Mas as opções de tratamentos estéticos não param por aí. Na Clínica Vanessa Cabral são oferecidos serviços de micropigmentação de sobrancelhas e lábios, camuflagem de olheiras, cicatrizes e vários outros procedimentos. O melhor? Assinantes do Clube A Gazeta possuem 15% de desconto em todos os procedimentos.

Outra dica são os procedimentos de depilação e design de sobrancelhas sem hora marcada da Pose Jardim Camburi. O espaço foi desenvolvido para que o cliente se sinta confortável, agradável e tranquilo, além do alto padrão de higiene. Assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de desconto em todos os serviços de segunda à sábado.

Para garantir a make na hora da virada, os produtos da Heintz Cosmetics são altamente recomendados. Isso porque a empresa capixaba está há mais de 15 anos no mercado e conta com 4 conceituadas linhas de produtos de beleza facial, skin care e embelezamento das unhas. Quem faz parte do Clube A Gazeta ainda aproveita todos os produtos com 20% de desconto no valor total da compra no e-commerce.