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Como repaginar o visual para o ano novo

Com o ano novo chegando, muita gente decidiu mudar o visual para começar 2022 de cara nova

Públicado em 

21 dez 2021 às 17:55
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

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Dezembro sempre traz reuniões de família e confraternizações de trabalho. Por isso, muitas pessoas decidem dar uma repaginada na aparência para começar o ano novo de cara nova. Tratamentos estéticos, massagens relaxantes e alguns cosméticos ajudam a melhorar a autoestima e a transformar o visual. O importante, na verdade, é se sentir bem, já que nada melhor do que começar um novo ciclo com muito amor próprio.
Dessa forma, para começar 2022 com pé direito vale a pena ter alguns momentos íntimos e investir em sessões de spa, estética e relaxamento. Isso vai ajudar a deixar o estresse no ano que passou e recarregar as baterias para os próximos 365 dias que estão por vir. 
Para não pesar no bolso e começar o ano com dívidas, separamos algumas dicas de como repaginar a imagem para a virada sem gastar muito com os parceiros do Clube A Gazeta.

CURSOS E PROFISSIONALIZAÇÃO

Homens que buscam uma nova imagem podem encontrar um serviço de excelência na Cave Barber. Conforto e preço justo são as marcas do espaço que também conta com um chopp bem gelado. Assinantes do Clube A Gazeta têm 20% de desconto no corte em todos os dias de funcionamento, seja adulto ou infantil.
Aos adeptos dos tratamentos estéticos, uma boa dica para começar o ano bem é dar um pulinho na Femme Franchise Esthetique. Com descontos de 40% nos serviços de limpeza facial e peeling de diamante para os assinantes do Clube A Gazeta, o espaço ainda oferece 20% de desconto no Plano Estético Anual.
Mas as opções de tratamentos estéticos não param por aí. Na Clínica Vanessa Cabral são oferecidos serviços de micropigmentação de sobrancelhas e lábios, camuflagem de olheiras, cicatrizes e vários outros procedimentos. O melhor? Assinantes do Clube A Gazeta possuem 15% de desconto em todos os procedimentos.
Outra dica são os procedimentos de depilação e design de sobrancelhas sem hora marcada da Pose Jardim Camburi. O espaço foi desenvolvido para que o cliente se sinta confortável, agradável e tranquilo, além do alto padrão de higiene. Assinantes do Clube A Gazeta ganham 15% de desconto em todos os serviços de segunda à sábado.
Para garantir a make na hora da virada, os produtos da Heintz Cosmetics são altamente recomendados. Isso porque a empresa capixaba está há mais de 15 anos no mercado e conta com 4 conceituadas linhas de produtos de beleza facial, skin care e embelezamento das unhas. Quem faz parte do Clube A Gazeta ainda aproveita todos os produtos com 20% de desconto no valor total da compra no e-commerce.
Entretanto, quem ainda tem dificuldade em se maquiar ou já colocou como resolução de ano novo se profissionalizar na área, a dica são os cursos do maquiador Ricardo Silveira. Além de aprender segredos e técnicas do profissional, ainda dá para conhecer dicas que vão potencializar sua beleza e valorizar a individualidade. No Clube A Gazeta, o curso sai com 25% de desconto.
Crédito: Freepik
CLUBE A GAZETA
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta e não quer ficar fora dessas dicas, não perca mais tempo. Acesse a loja clicando aqui ou entre em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.
Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.
Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo. Além de ações exclusivas e promoções, os assinantes sempre pagam menos na conta, porque o desconto nunca pode faltar.
INFORMAÇÕES:
SITE: Clube A Gazeta
Telefone: (27) 3321-8699
WhatsApp: (27) 3321-8699

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