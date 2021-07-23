Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clube A Gazeta

Cinco características que todo motorista deve ter

Neste domingo (25), celebramos o Dia do Motorista. Por isso, destacamos algumas dicas de como ser um profissional responsável ao volante. Além de contar algumas curiosidades sobre essa data.

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 16:33

Públicado em 

23 jul 2021 às 16:33
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Transportar com segurança vidas e cargas valiosas. E, no caminho, contar muitas histórias ou ser um ouvido amigo para desabafos e lamentos dos passageiros.
Quem já identificou a profissão que estamos descrevendo?
Acertou quem respondeu: motorista. Esse trabalhador que pode transformar o dia de muitas e muitas pessoas que passam pelos seus veículos é celebrado neste domingo, 25 de julho, no Dia do Motorista.
Motorista
Motorista Crédito: mego-studio
A data foi instituída em 1968 e escolhida pelo fato de ser o dia em que se celebra São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas católicos. Essa profissão é importante também para economia nacional, uma vez que o transporte rodoviário ainda é o mais utilizado no Brasil. Assim, os motoristas se tornam figuras essenciais para escoar a produção de todos os setores, desde o alimentício até o de produtos eletrônicos.
E para falar dessa data especial, contamos com a ajuda do parceiro que mais entende sobre transportar vidas com conforto, segurança e responsabilidade: a V1.
Neroilde Gomes da Silva, supervisor Operacional da V1, apontou para o Clube A Gazeta os motivos que a categoria tem para celebrar o seu dia.
"Antigamente, o motorista precisava apenas aprender a dirigir para exercer essa função. Mas isso foi mudando com o tempo e, hoje, ele tem que ser realmente profissional. A classe conquistou além do profissionalismo, carteira assinada, jornadas adequadas, descanso, férias remuneradas, capacitação, monitoramento da saúde. São conquistas dos trabalhadores. Esse crescimento com parcerias voltadas para a classe, que enriquecem o currículo, podem proporcionar também opções de crescimento na carreira, além de engaja-los na profissão"
Neroilde Gomes da Silva - supervisor Operacional da V1
Aproveitamos esse bate-papo para elencar cinco qualidades que um motorista deve ter. Anote aí!

1. Respeitar e compreender as normas de trânsito

Primordial para que tenhamos um trânsito em condições seguras e mais humanas, onde cada um respeite o espaço do outro, veículos e pedestres.

2 - Compromisso com a segurança.

Compromisso em todos os níveis, com segurança valorizamos vidas

3 - Pontualidade

Característica importante para aumento de produtividade, e transmitir respeito com compromisso assumido.

4 - Excelência no atendimento

Oferecer ao cliente o melhor atendimento com eficiência de forma a encantar com esse diferencial.

5 - Dinamismo

Trabalhar de forma ágil e motivada sem perder o foco na segurança.
Mas como adquirir essas qualidades?
A V1, por exemplo, investe em treinamentos de atendimento ao cliente e principalmente na direção defensiva. Essa é uma forma da empresa preparar e aperfeiçoar as habilidades técnicas dos seus motoristas quanto à direção, legislação e trânsito, sempre com foco em segurança e atendimento. É o que aponta Neroilde Gomes.
auto-upload
auto-upload Crédito: auto-upload
"A escola existe para abraçarmos uma fatia do mercado de motoristas com ou sem experiência comprovada e qualificá-los. Após a capacitação nos sentimos seguros em considerá-lo um profissional na área de transporte e só então eles passam a ter contato com o nosso cliente. Nosso diferencial é oferecer uma experiência única aos passageiros em cada corrida"
Neroilde Gomes - Cargo do Autor
Bem bacana, não é mesmo?
Aproveitamos para lembrar que, para além do motorista profissional, no dia a dia todos nós que possuímos um veículo automotor e assumimos sua condução, também nos tornamos motoristas. Portanto, devemos assumir a responsabilidade por muitas vidas ao volante. Dirija sempre respeitando a velocidade permitida nas vias e use cinto de segurança, além de manter seu carro em boas condições. Assim, os deslocamentos serão sempre motivo de comemorações e boas lembranças.
Tem desconto? Tem!
Assinantes do Clube A Gazeta têm 30% de desconto nas viagens com cupom especial. Descubra aqui.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados