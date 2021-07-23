Cinco características que todo motorista deve ter

Transportar com segurança vidas e cargas valiosas. E, no caminho, contar muitas histórias ou ser um ouvido amigo para desabafos e lamentos dos passageiros.

Quem já identificou a profissão que estamos descrevendo?

Acertou quem respondeu: motorista. Esse trabalhador que pode transformar o dia de muitas e muitas pessoas que passam pelos seus veículos é celebrado neste domingo, 25 de julho, no Dia do Motorista.

Motorista Crédito: mego-studio

A data foi instituída em 1968 e escolhida pelo fato de ser o dia em que se celebra São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas católicos. Essa profissão é importante também para economia nacional, uma vez que o transporte rodoviário ainda é o mais utilizado no Brasil. Assim, os motoristas se tornam figuras essenciais para escoar a produção de todos os setores, desde o alimentício até o de produtos eletrônicos.

E para falar dessa data especial, contamos com a ajuda do parceiro que mais entende sobre transportar vidas com conforto, segurança e responsabilidade: a V1

Neroilde Gomes da Silva, supervisor Operacional da V1, apontou para o Clube A Gazeta os motivos que a categoria tem para celebrar o seu dia.

"Antigamente, o motorista precisava apenas aprender a dirigir para exercer essa função. Mas isso foi mudando com o tempo e, hoje, ele tem que ser realmente profissional. A classe conquistou além do profissionalismo, carteira assinada, jornadas adequadas, descanso, férias remuneradas, capacitação, monitoramento da saúde. São conquistas dos trabalhadores. Esse crescimento com parcerias voltadas para a classe, que enriquecem o currículo, podem proporcionar também opções de crescimento na carreira, além de engaja-los na profissão" Neroilde Gomes da Silva - supervisor Operacional da V1

Aproveitamos esse bate-papo para elencar cinco qualidades que um motorista deve ter. Anote aí!

1. Respeitar e compreender as normas de trânsito

Primordial para que tenhamos um trânsito em condições seguras e mais humanas, onde cada um respeite o espaço do outro, veículos e pedestres.

2 - Compromisso com a segurança.

Compromisso em todos os níveis, com segurança valorizamos vidas

3 - Pontualidade

Característica importante para aumento de produtividade, e transmitir respeito com compromisso assumido.

4 - Excelência no atendimento

Oferecer ao cliente o melhor atendimento com eficiência de forma a encantar com esse diferencial.

5 - Dinamismo

Trabalhar de forma ágil e motivada sem perder o foco na segurança.

Mas como adquirir essas qualidades?

A V1, por exemplo, investe em treinamentos de atendimento ao cliente e principalmente na direção defensiva. Essa é uma forma da empresa preparar e aperfeiçoar as habilidades técnicas dos seus motoristas quanto à direção, legislação e trânsito, sempre com foco em segurança e atendimento. É o que aponta Neroilde Gomes.

auto-upload Crédito: auto-upload

"A escola existe para abraçarmos uma fatia do mercado de motoristas com ou sem experiência comprovada e qualificá-los. Após a capacitação nos sentimos seguros em considerá-lo um profissional na área de transporte e só então eles passam a ter contato com o nosso cliente. Nosso diferencial é oferecer uma experiência única aos passageiros em cada corrida" Neroilde Gomes - Cargo do Autor

Bem bacana, não é mesmo?

Aproveitamos para lembrar que, para além do motorista profissional, no dia a dia todos nós que possuímos um veículo automotor e assumimos sua condução, também nos tornamos motoristas. Portanto, devemos assumir a responsabilidade por muitas vidas ao volante. Dirija sempre respeitando a velocidade permitida nas vias e use cinto de segurança, além de manter seu carro em boas condições. Assim, os deslocamentos serão sempre motivo de comemorações e boas lembranças.

Tem desconto? Tem!