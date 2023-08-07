6 eventos e promoções para curtir em agosto com o Clube

Agosto é um mês repleto de oportunidades emocionantes para os assinantes do Clube A Gazeta. Uma série de eventos incríveis, descontos imperdíveis e promoções exclusivas vão tornar este mês inesquecível.
E se você é um apaixonado por experiências únicas e quer aproveitar o máximo do Clube A Gazeta, veja o que preparamos para você neste mês:
01
Sunset da Advocacia: Celebre o Dia do Advogado em Grande Estilo!
No dia 11 de agosto, a área verde do Álvares Cabral vai se transformar no cenário perfeito para o aguardado "Sunset da Advocacia". Em comemoração ao Dia do Advogado, a OAB-ES traz um evento repleto de novidades e surpresas. Prepare-se para uma noite mágica com a presença de artistas renomados como Jota Quest e André Lelis, além de muitas outras atrações. E não é só isso! O evento é open food e open chopp, garantindo que você desfrute de uma experiência completa. Assinantes aproveitam 100 reais de desconto na compra do ingresso e ainda concorre a um par de ingressos para garantir a sua presença nesse momento incrível!
02
Promoção: Dia Inesquecível no Rico Caipira
O Clube entende a importância de momentos especiais em família. No dia 09 de agosto, sortearemos um par de entradas para o Rico Caipira, um espaço com mais de 40 atividades para as crianças se divertirem sem limites. Prepare-se para proporcionar um dia inesquecível para os pequenos e criar memórias afetivas que durarão para sempre. PARTICIPE AQUI!
03
Promoção Dia dos Pais: Aprenda e Desfrute com o Seu Herói!
O Instituto Gourmet preparou algo único para o Dia dos Pais. Aproveite um aulão gastronômico exclusivo de harmonização de cervejas artesanais da cervejaria Kingbier com deliciosos aperitivos. Uma oportunidade incrível para compartilhar um momento especial com o seu pai ou presentear alguém querido. O resultado da promoção será divulgada no dia 11 de agosto, então corra para participar! CLIQUE AQUI!
04
Samba Brasil: Celebre a Alegria e a Música Brasileira!
Se você é fã de samba e música brasileira, não pode perder o Samba Brasil, que acontece no dia 19 de agosto, na área verde do Álvares Cabral. Com apresentações de Menos é Mais, Mumuzinho, Dilsinho e Benzadeus, essa noite promete ser um verdadeiro espetáculo musical. E como assinante, você tem 20% de desconto na compra dos ingressos, tornando essa festa ainda mais especial.
05
Fábio Jr: Uma Noite Romântica Inesquecível!
Os românticos de plantão têm um encontro marcado no dia 19 de agosto no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Fábio Júnior, renomado cantor, compositor, ator e apresentador, retorna à cidade com a sua turnê mais recente. Uma noite que promete ser mais do que especial, regada a músicas que tocam o coração. E o melhor de tudo: assinantes têm 15% de desconto nas mesas e 50% de desconto nas cadeiras.
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Peça "Parem de Falar Mal da Rotina" com Elisa Lucinda: Uma Experiência Teatral Única!
Para os amantes do teatro, o mês de agosto reserva uma joia: "Parem de Falar Mal da Rotina", um monólogo incrível criado e protagonizado por Elisa Lucinda. Esse espetáculo tem cativado espectadores dentro e fora do país, e como assinante do Clube A Gazeta, você desfruta de um desconto exclusivo de 50% nos ingressos. Não perca a oportunidade de mergulhar nessa experiência intensa nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Teatro Universitário da UFES.
Agosto está repleto de eventos imperdíveis, e como assinante, você tem a chave para aproveitar ao máximo cada momento.