5 Indicações de suplementos para o seu projeto verão

Seja na academia, no trabalho, nos mais diversos círculos sociais ou em casa, um assunto tem permeado a rotina do capixaba: a saúde e bem-estar, e de que forma melhorá-los, principalmente com a chegada do verão. Dessa forma, é comum perceber os mais velhos se preocupando em tomar a famosa vitamina C, os amantes da musculação espalhando a palavra ‘creatina’ ou ainda os queridinhos dos nutricionistas suplementando vitaminas que faltam de forma correta. Por isso, hoje o Clube abriu um espaço especial para indicar produtos que podem fazer a diferença na sua rotina: