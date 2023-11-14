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5 Indicações de suplementos para o seu projeto verão

Força, energia e beleza não precisam andar separados. Confira a lista com 5 produtos para as suas necessidades.

Públicado em 

14 nov 2023 às 16:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Exercícios físicos e uma boa nutrição são essenciais para a saúde. Crédito: Pexels
Seja na academia, no trabalho, nos mais diversos círculos sociais ou em casa, um assunto tem permeado a rotina do capixaba: a saúde e bem-estar, e de que forma melhorá-los, principalmente com a chegada do verão. Dessa forma, é comum perceber os mais velhos se preocupando em tomar a famosa vitamina C, os amantes da musculação espalhando a palavra ‘creatina’ ou ainda os queridinhos dos nutricionistas suplementando vitaminas que faltam de forma correta. Por isso, hoje o Clube abriu um espaço especial para indicar produtos que podem fazer a diferença na sua rotina:

01

Mais Mu - Cappuccino Proteico de Canela e Pimenta

Se você é do tipo de pessoa que não sente fome pela manhã, este cappuccino pode se encaixar muito bem: além de poder ser tomado quente ou frio, ele ainda funciona como um reforço e acelera o metabolismo a partir de ingredientes como a canela, o café e a pimenta, te preparando para um dia corrido. CLIQUE AQUI E COMPRE AGORA

02

Whey Protein Concentrado - Sabor Cookies

Este produto, feito com materiais de alta qualidade , oferece proteínas de grande valor biológico e uma gama completa de aminoácidos essenciais, promovendo o desenvolvimento da massa muscular. Além disso, a opinião do Clube é que seu sabor excepcional o torna ideal para receitas fitness, proporcionando uma experiência sensorial que combina sabor e nutrição. COMPRE AQUI!

03

Multivitamínico DUX

Este Multivitamínico em cápsulas ultra concentradas oferece uma fórmula especial de micronutrientes selecionados cientificamente para atender às necessidades do corpo humano. Contém todas as vitaminas do complexo B, além das vitaminas C e A, garantindo máxima sinergia entre os micronutrientes e atendendo 100% da dose diária recomendada. CLIQUE AQUI

04

Collagen Derm

Com uma fórmula única e eficaz para nutrir a beleza, o Collagen Derm reúne ativos essenciais. Este produto contém 2,5 g de peptídeos de colágeno hidrolisado Verisol®, Ácido Hialurônico Haplex Plus®, Nutricolin® (silício orgânico), Biotina e um complexo de vitaminas e minerais antioxidantes. Esses componentes trabalham em sinergia para proporcionar uma nutrição abrangente sem glúten e sem lactose. COMPRE AQUI

05

Rice Protein Sabor Baunilha

Suplemento de proteína à base de cereais e leguminosas como a ervilha e o arroz, ideal para aumentar a força muscular e o desempenho ao mesmo tempo em que promove a melhoria da função imunológica. Livre de glúten e lactose, atende às necessidades dos vegetarianos, veganos e daqueles com alergias às proteínas do leite.  CLIQUE AQUI
Neste artigo, o Clube explorou uma variedade de suplementos, recomendando aqueles que se destacam por sua proposta única. Dentre elas: melhorar a imunidade, estimular o crescimento muscular e produção de colágeno, para que aqueles que nos acompanham possam desfrutar de produtos de qualidade e alcançar seus respectivos objetivos.
No entanto, é fundamental destacar que, antes de iniciar qualquer suplementação, é aconselhável consultar um profissional de saúde para determinar as necessidades individuais. Lembre-se de que os suplementos devem ser uma parte integrante de uma dieta equilibrada, combinados com um estilo de vida ativo e saudável.

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