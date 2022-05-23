5 dicas de happy hour para curtir na Grande Vitória

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Você nem precisa esperar o fim de semana chegar para descansar de uma rotina pesada de trabalho. É altamente recomendável tirar uma folguinha no meio da semana, depois do expediente, para distrair a cabeça e renovar as energias. Afinal, happy hour, não tem hora e nem tempo. O importante é manter a qualidade de vida em dia.

Para os assinantes do Clube A Gazeta, a notícia é boa. Com os benefícios oferecidos pelos estabelecimentos parceiros, é possível aproveitar descontos e ofertas exclusivas e quebrar a rotina com um drinque depois do trabalho ou uma rodada dupla para fechar o dia.

No Raiz do Canto, por exemplo, as bebidas unem as atuais tendências da coquetelaria com produtos de boa qualidade, insumos frescos e cuidado no preparo. Pelo menos, é o que garante o chef de bar em Raíz do Canto, Rodrigo Bonomo Machado.

“Um dos nossos drinques mais pedidos atualmente é o “Maraí”, que surgiu a partir do pedido de uma cliente aniversariante para que nós fizéssemos um drink em sua homenagem para aquela ocasião. Os convidados todos começaram a pedir e o drink foi um sucesso. Os garçons começaram a indicar para os clientes como sugestão da casa e logo depois o drink entrou no cardápio oficial, com o nome que homenageia a aniversariante”, destaca.

Outro drinque cheio de história é o “Fa-Tal”, do restaurante A Oca, inspirado no disco homônimo da cantora Gal Costa. Na verdade, o cardápio do estabelecimento é cheio de contos e, em sua maioria, autoral, explica o sócio-proprietário, Fabrício Costa. O objetivo é ousar, misturar sabores e explorar diferentes ingredientes.

“Dos drinques sem álcool as nossas sodas, o “Elza soares” e o “Afrodite” são os mais vendidos. Entre os alcoólicos os mais pedidos são o “Brisa do Fa-tal”, “Brasileiríssimo” e “Musa”. O “Brasileiríssimo”, aliás, traz os sabores e o frescor das frutas tropicais, ele é finalizado com uma obra de arte impressa em papel de arroz, homenageando artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outros”, recomenda Fabrício.

Mas não para por aí. Com mais de 200 estabelecimentos parceiros, os assinantes do Clube A Gazeta ainda podem conhecer outras bebidas, alcoólicas ou não, e aproveitar todas as vantagens oferecidas. Separamos uma lista com dicas para você conhecer:

Raiz do Canto No Barlavento o happy hour acontece de terça a sexta, das 18h às 20h, com rodada dupla de cerveja Stella Artois e de todos os drinques do cardápio. Quem decidir passar por lá, vale experimentar o “Somos Capixabas”, drinque exclusivo e gratuito para assinantes do Clube A Gazeta. Ainda dá para aproveitar 10% de desconto em eventos corporativos e 20% de desconto no prato principal. Já para quem curte uma comida japonesa depois do expediente, a dica é o Japatê. Com drinques exóticos e carregados da cultura oriental, os assinantes do Clube têm 20% de desconto nessas bebidas. Já para quem curte uma comida japonesa depois do expediente, a dica é o Japatê. Com drinques exóticos e carregados da cultura oriental, os assinantes do Clube têm 20% de desconto nessas bebidas. Autênticos e cheios de personalidade, os drinques do restaurante A Oca, no Centro de Vitória, já são bem famosos e tradicionais. Os assinantes do Clube têm 10% de desconto no drinque “Marola” e no prato “Capixabissimo”. Já no Raiz do Canto, o happy hour acontece nas quarta-feiras. Nesse dia, todos os drinques do cardápio saem por R$25, até às 20h. Os assinantes do Clube ainda ganham 20% de desconto para toda a adega e nos pratos executivos.