Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia do Macarrão

3 deliciosos molhos para tornar seu macarrão incrível

Veja receitas de molhos especiais e também as nossas sugestões de produtos que podem lhe ajudar nos preparativos de cada uma delas

Públicado em 

25 out 2023 às 10:15
Macarrão. Crédito: (Divulgação).
O macarrão é um dos pratos mais versáteis e adorados em todo o mundo, mas a escolha do molho certo pode elevar sua experiência gastronômica a um novo patamar. Seja você um fã de massas clássicas ou esteja buscando algo um pouco mais inovador, temos três sugestões de molhos que farão seu paladar dançar de alegria. Vamos explorar essas opções deliciosas e fáceis de preparar.

Molho Carbonara: Um Clássico Italiano Cheio de Sabor

O molho Carbonara é um clássico da culinária italiana e é conhecido por sua riqueza e sabor inigualáveis. Para prepará-lo, você precisará de:
  • 200g de guanciale ou pancetta (ou bacon como alternativa), cortado em cubos.
  • 350g de espaguete ou outra massa de sua escolha.
  • 3 gemas de ovo.
  • 50g de queijo pecorino ralado (ou parmesão).
  • Sal e pimenta a gosto.
  • Um punhado de salsinha fresca picada (opcional).
Instruções: Cozinhe a massa de acordo com as instruções da embalagem até que fique al dente. Enquanto a massa cozinha, em uma frigideira, frite o guanciale, pancetta ou bacon até que fique crocante. Escorra o excesso de gordura. Em uma tigela, misture as gemas de ovo, queijo pecorino ou parmesão, sal e pimenta. Escorra a massa cozida, reservando um pouco da água do cozimento. Misture a massa ainda quente com a mistura de gemas e queijo, adicionando um pouco de água do cozimento para criar uma textura cremosa. Adicione o guanciale, pancetta ou bacon frito e a salsinha (se desejar) por cima. Sirva imediatamente.

Materiais e produtos que você pode precisar para preparar o molho:

Spaghettini, Macarrão, Grano Duro, 500g - Barilla nº3

O Spaghettini, mais fino que seus irmãos maiores e um pouco mais grosso que o Cappellini, mas ainda delicado, refinado é extremamente versátil e base da cozinha cotidiana, também pode ser facilmente transformado em uma especialidade gourmet de alto valor. COMPRE AQUI!

Ralador clássico Zester

Rale o parmesão em montagens fofas que derretem rapidamente e ficam lindas ao se tratar da família com tigelas rústicas de massa. Polvilhe parmesão fresco sobre ovos, saladas ou qualquer prato para uma explosão de sabor. COMPRE AQUI!

Molho Alfredo Cremoso: Luxo na Sua Cozinha

O molho Alfredo é conhecido por sua riqueza e cremosidade. Para prepará-lo, você precisará de:
  • 1 xícara de creme de leite fresco.
  • 1/2 xícara de manteiga.
  • 1 xícara de queijo parmesão ralado.
  • Sal e pimenta a gosto.
  • Uma pitada de noz-moscada

Instruções: Derreta a manteiga em uma panela em fogo médio e adicione o creme de leite. Mexa até que a mistura comece a ferver e, em seguida, adicione o queijo parmesão, noz-moscada, sal e pimenta. Cozinhe até obter a consistência desejada. Este molho é perfeito para massas mais grossas, como fettuccine ou penne.

Materiais e produtos que você pode precisar para preparar o molho:

Creme de leite fresco

Muito mais sabor e cremosidade. O Creme de Leite Gourmet Piracanjuba é o ingrediente perfeito para dar um toque aos seus pratos. COMPRE AQUI!

Noz Moscada Pó

Natural das ilhas de Branda, conhecidas como ilhas das Especiarias, na Indonésia. Pode ser usada em pratos salgados e doces, vai muito bem com pratos a base de queijos, cordeiro, bolos de mel. COMPRE AQUI!

Molho de Tomate Caseiro: Simples e Clássico

Nada supera um molho de tomate caseiro quando se trata de sabor autêntico. Para prepará-lo, você precisará de:
  • 800g de tomates maduros.
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva.
  • 1 cebola média, picada.
  • 2 dentes de alho, picados.
  • Sal, pimenta e folhas de manjericão a gosto.

Instruções: Aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados. Adicione os tomates picados, sal e pimenta. Cozinhe em fogo baixo até que os tomates estejam desfeitos e o molho esteja espesso. Adicione folhas de manjericão fresco no final. Esse molho combina perfeitamente com qualquer tipo de massa.

Materiais e produtos que você pode precisar para preparar o molho:

Azeite de oliva extra virgem:

O azeite de oliva extra virgem chileno Las Doscientas Arbequina é de categoria premium, com azeitonas colhidas à mão no campo, diretamente do vale do Maule, no Chile. A colheita é feita manualmente e o seu processamento realizado em poucas horas. Este azeite possui um aroma frutado médio, com notas de tomate, amêndoa verde, rúcula e um toque de erva recém cortada. Seu sabor é muito agradável e é um ótimo acompanhamento para os pratos do dia a dia. COMPRE AQUI!

Espremedor Amassador de Alho em Aço Inox

Para melhor aproveitamento do alimento e evitar o contato das mãos com o alho. Pode ser usando também para triturar pimentas, alguns tipos de castanhas e gengibre. COMPRE AQUI!
Com essas três sugestões de molhos deliciosos, você pode transformar seu simples prato de macarrão em uma refeição gourmet. Experimente cada um deles e descubra qual é o seu favorito. Independentemente do seu gosto, a escolha do molho certo pode tornar o seu jantar de massa verdadeiramente memorável. Bon appétit!

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados