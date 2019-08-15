Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Câmara de Vitória se mexe para número de vereadores de 15 para 21
Vitor Vogas

Câmara de Vitória se mexe para número de vereadores de 15 para 21

Nos bastidores, cresce um movimento, por parte de alguns vereadores, com o intuito de ampliar de 15 para 21 o número de cadeiras na Casa, já na eleição do ano que vem

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 20:42

Públicado em 

15 ago 2019 às 20:42
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Coluna Vitor Vogas - 16/08/2019 Crédito: Amarildo
Nos bastidores da Câmara de Vitória, tem crescido um movimento, por parte de alguns vereadores, com o intuito de ampliar de 15 para 21 o número de cadeiras na Casa, já na eleição do ano que vem.
A mudança teria que ser feita por meio de emenda à Lei Orgânica do Município, e o projeto teria que ser aprovado por dois terços dos atuais vereadores, isto é, pelo menos 10 dos 15 (o presidente também teria que votar nessa matéria).
O movimento, segundo colegas, viria sendo puxado pelos vereadores Sandro Parrini (PDT) e Wanderson Marinho (PSC). Curiosamente, Parrini não é alinhado à gestão de Luciano Rezende (PPS), enquanto Marinho faz parte da base do prefeito.
Que as conversas existem, existem, como atestam vereadores ouvidos pela coluna, e ainda podem evoluir, mas por ora se dão só ao pé do ouvido. Experiente assessor da Câmara garante que já está circulando um pré-projeto, da lavra da assessoria de Parrini.
Este nega que seja o articulador do movimento e diz acreditar que a ideia não prosperará. Mas admite que o tema está em discussão entre os vereadores e que é apoiador da ideia desde 2009 (quando a Câmara passou a poder, legalmente, ter até 23 edis).
“Comentamos um com o outro. Fazemos alguns cálculos entre nós mesmos. Mas, de concreto mesmo, não tem nada. Tenho rascunhado isso, particularmente. Desde aquela época [2009], tenho isso em mente e defendia a recomposição. Hoje, não é porque estou no mandato que vou deixar de defender.”
> Leia também: Secretária de Educação presa no ES é suspeita de vender diplomas falsos
O que mais chama a atenção, entretanto, é o discurso que já está sendo preparado, na antessala do plenário, para justificar o projeto à população caso a ideia de fato seja levada adiante. Para justificar a criação de mais meia-dúzia de edis – bem como os gastos extras que inevitavelmente resultarão de tal medida –, os vereadores evocarão a “lei da compensação”: a mudança será atrelada à aprovação de outro projeto, este de resolução, que diminuirá o número máximo de assessores por gabinete (hoje, 15) e o gasto máximo com verba de gabinete que cada vereador pode atingir (hoje, R$ 36,6 mil por mês).
Parrini dá voz a esse raciocínio: “Existem alguns critérios para isso avançar. Sou a favor da recomposição, desde que não cause nenhum impacto a mais para a Câmara. Ou seja, numa discussão como essa, teríamos que fazer uma grande economia, com redução de verba de gabinete e do número de assessores”.
Ontem, inclusive, projeto de resolução nesse sentido foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, presidida pelo mesmo Parrini, e deve ter passe livre para ser aprovado em plenário. Assinado pela Mesa Diretora e idealizado por Roberto Martins (PTB) e Mazinho dos Anjos (PSD), o projeto prevê redução de 15 para 10 assessores por gabinete e rebaixa o teto da verba de gabinete para até R$ 30 mil/mês.
Os próprios Mazinho e Martins negam que uma coisa esteja condicionada ou subordinada à outra. Mazinho se diz contra o aumento do número de vereadores, a menos que haja mudança na legislação eleitoral que institua o voto distrital. Já Martins, a princípio, declara-se favorável à criação de mais seis vagas, mas somente se a Mesa apresentar um pacote de economia “mais radical” que o do projeto que passou ontem na CCJ.
ENTENDA
O número máximo de vereadores que cada município brasileiro pode ter é regido pela Constituição Federal (artigo 29, inciso IV, cuja redação foi dada por uma emenda constitucional aprovada em 2009). Esse inciso estabelece 25 faixas, de acordo com o número de habitantes dos municípios. Para aqueles que possuam de 300 mil a 450 mil moradores, como é o caso de Vitória, a Câmara Municipal pode ter até 23 vereadores.
Segundo o IBGE, a população estimada de Vitória em 2018 era de 358.267 habitantes.
O número atual, de 15 vereadores, é o máximo permitido pela Carta Magna para cidades que tenham de 50 mil a 80 mil. Ou seja, olhando-se a questão por esse ângulo, friamente, os parlamentares de Vitória até têm argumento para defender a “atualização”, ou “recomposição”, como prefere Parrini.
Um segundo argumento é de caráter histórico ou, digamos, nostálgico. Até a eleição municipal de 2004, a Câmara da Capital tinha 21 vereadores. Foi quando o número caiu para 15, por decisão do TSE. Naquele ano, a população de Vitória, conforme estimativa do IBGE, era de 309.507 pessoas. De lá para cá, a população da cidade ganhou quase 50 mil habitantes, mas seis vereadores a menos.
Em 2009 veio a emenda constitucional e, antes da eleição municipal de 2012, a Câmara de Vitória, à época presidida por Reinaldo Bolão (PT), teve a chance de restabelecer os 21 vereadores de outrora, ou até expandir para 23 o número de cadeiras, por meio de emenda à Lei Orgânica do Município. Não o fez.
Na oportunidade, oficialmente, alegou-se o desejo de não aumentar gastos. Reservadamente, haveria outras razões, como o temor dos então mandatários da concorrência que outros vereadores eleitos exerceriam junto às mesmas comunidades.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados