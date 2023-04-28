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Abril Indígena

Criação do Ministério dos Povos Originários é um marco, mas há muito a ser feito

As populações indígenas devem ser respeitadas não apenas em razão de sua ancestralidade e da imposição legal. Trata-se também de um dever moral

Públicado em 

28 abr 2023 às 00:30
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Crise Yanomami
Criança yanomami internada com desnutrição Crédito: Lalo de Almeida | Folhapress
Desde que os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil, as populações originárias têm sido atacadas em seus direitos mais básicos. Embora a Constituição da República imponha ao Estado brasileiro o dever de especial tutela aos indígenas, isso não impediu que o Brasil e o mundo se estarrecessem com a crise humanitária dos Yanomami.
O que se viu no maior território indígena do país não foi resultado do acaso ou acontecimento imprevisível, pelo contrário, foi tragédia anunciada, dado o descaso que prevalecia na gestão anterior. Aos indígenas Yanomami, em específico, eram preteridos o acesso a alimentação e serviços médicos, por exemplo, levando a quadros de desnutrição severa e inúmeros casos de doenças que poderiam ser evitadas.
Enquanto as populações indígenas eram alvo da negligência do poder público, o garimpo e o desmatamento ilegais avançaram de um modo sem precedentes, inclusive com a leniência do governo federal, que, na gestão anterior, tudo fez para “passar a boiada”, com a flexibilização de regras ambientais e o desmonte das políticas indigenistas e de defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Os garimpeiros e madeireiros carrearam doenças das quais a população indígena ainda não tinha imunidade. O mercúrio utilizado na exploração ilegal de ouro contamina mananciais e prejudica todas as formas de vida relacionadas. Além disso, os rastros do devastamento ambiental são um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa.

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As populações indígenas devem ser respeitadas não apenas em razão de sua ancestralidade e da imposição legal. Trata-se também de um dever moral. Ainda de maior envergadura quando se relembra que eles, os indígenas, contribuem muito para a preservação de nossa biodiversidade.
Dom Philips e Bruno Pereira pagaram com as próprias vidas por defender o mínimo de respeito aos indígenas e a nossa biodiversidade. Essa luta também precisa ser do “homem branco”.
Certamente, a criação do Ministério dos Povos Originários, com a primeira ministra indígena da história do Brasil, é um marco a ser celebrado. Porém, neste abril indígena, muitos são os desafios a serem salientados.

Caio Neri

E graduado em Direito pela Ufes e assessor juridico do Ministerio Publico Federal (MPF). Questoes de cidadania e sociedade tem destaque neste espaco.

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