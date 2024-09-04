Inclusão de atletas refugiados celebra a união do esporte

Nos últimos anos, temos testemunhado um movimento crescente de integração de atletas refugiados nas principais competições esportivas em todo o mundo. E as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024 não são exceções. Com a criação de um time de atletas refugiados, esses eventos esportivos tiveram e têm a presença de competidores que, apesar de suas circunstâncias adversas, mostram sua habilidade e determinação no esporte.

O histórico dos atletas refugiados nas Olimpíadas e Paraolimpíadas tem sido marcado por exemplos inspiradores de superação, resiliência e talento. Desde a estreia do time de Atletas Refugiados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016, atletas de diversas partes do mundo têm competido e conquistado medalhas, representando não apenas suas nacionalidades, mas também a causa dos refugiados em todo o mundo.

A participação de atletas refugiados neste ano é de extrema importância para a inclusão e representatividade no esporte. Além de oferecer oportunidades para que esses atletas possam mostrar seu talento e potencial, a presença de um time de refugiados também serve como um lembrete da importância da solidariedade e do apoio aos afetados por crises humanitárias.

A Torre Eiffel recebeu iluminação especial e foi um dos ápices da reta final da cerimônia de Abertura dos Jogos Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Um evento à parte, pela sua mensagem de força e superação, os Jogos Paralímpicos são competições de elite para atletas com deficiência, que tiveram início em 1960, na cidade de Roma, na Itália. A ideia surgiu a partir do esforço do médico alemão Ludwig Guttmann, que criou uma competição esportiva para veteranos de guerra com lesões medulares. Esse evento foi chamado de Jogos de Stoke Mandeville, que posteriormente evoluiu para os Jogos Paralímpicos, que acontecem após os Jogos Olímpicos de verão e de inverno.

Os esportes paralímpicos representam a superação de desafios físicos e mentais, demonstrando a capacidade dos atletas em alcançar resultados excepcionais mesmo diante de obstáculos. São competições que vão muito além do aspecto esportivo, transmitindo uma mensagem de vida e inspiração para todos que assistem.

Os atletas paralímpicos são verdadeiras fontes de inspiração, demonstrando coragem, determinação e superação em cada prova que disputam. Eles mostram ao mundo que, apesar das limitações físicas, possuem um potencial incrível e são capazes de superar barreiras e alcançar seus objetivos.

Desde a sua criação, os Jogos Paralímpicos têm crescido e se desenvolvido, com cada vez mais atletas e modalidades esportivas sendo incluídas. Atualmente, são um evento de grande importância e visibilidade, proporcionando a oportunidade para atletas de diferentes países e com diferentes deficiências competirem em um ambiente de igualdade e respeito.

Quando vemos atletas refugiados competindo nos Jogos Paralímpicos, percebemos a união da resiliência com a determinação de todos aqueles que lutam pela sobrevivência e pela esperança. Esses atletas mostram ao mundo que não devem ser definidos somente por suas circunstâncias, mas também por suas realizações e sua dedicação ao esporte.

Em Paris não está sendo diferente: em 28 de agosto a Equipe Paralímpica de Refugiados participou da cerimônia de abertura, no dia 29 Zakia Khudadadi ganhou a medalha de bronze no taekwondo K44 feminino, Guillaume Junior Atangana disputou a final do atletismo T11 400m tendo ganho a medalha de bronze ao lado do seu guia Nyamjua Donard Ndim. Ainda veremos muitas medalhas sendo distribuídas e muitas histórias de vida sendo contadas!