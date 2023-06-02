Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imposto de renda

Qual o prazo para retificar o IR 2023? O que pode aparecer no e-CAC?

Contribuintes que enviaram a declaração podem conferir se há algo errado; veja o que pode aparecer na consulta

Públicado em 

02 jun 2023 às 11:52
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

SÃO PAULO - Com o fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2023, em 31 de maio, os contribuintes que já fizeram a prestação de contas — no prazo ou em atraso — podem verificar se há alguma falha no documento ou se já houve o processamento dos dados enviados.
Para saber como está a análise da declaração fisco, o contribuinte pode acessar o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita) ou o Portal Gov.br. É preciso ter senha prata ou ouro do sistema gov.br e entrar na link "Meu Imposto de Renda".
Imposto de renda: prazo para prestar contas ao Leão vai até 31 de maio
Imposto de renda: prazo para prestar contas ao Leão terminou em 31 de maio Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta
Após 24 horas do envio da declaração, o contribuinte já pode saber se caiu ou não na malha fina. Na hora de conferir o documento, porém, podem aparecer alguns termos que indicam qual o tratamento já dado pela Receita ao Imposto de Renda de cada cidadão.

O que pode aparecer na consulta à malha fina do IR?

 Recepcionada
  • Significa que a declaração do Imposto de Renda foi recebida pelos computadores da Receita e ainda não passou por nenhuma verificação mais aprofundada. Com isso, entende-se que o envio deu certo e que, em breve, o fisco terá algum posicionamento sobre a situação fiscal.
Em processamento
  • Significa que, além de recepcionada, a declaração está em fase de processamento pela Receita Federal, que é quando o fisco faz a análise das informações prestadas pelo contribuinte. Essa é uma fase além da recepção da declaração, mas ainda não libera o contribuinte da malha fina.
Processada
  • Significa que a declaração foi processada e passou pelo crivo da Receita, sem divergências entre as informações prestadas pelo contribuinte e pelas fontes pagadoras. A próxima fase é a liberação da restituição, conforme a data de entrega da declaração, o valor liberado ao lote de pagamento do mês e se o cidadão está em alguma prioridade legal.
Em fila de restituição
  • Significa que o contribuinte está com as informações da declaração checadas pelo fisco e já entrou na fila de restituição para receber o pagamento dos valores. A data, porém, só é confirmada quando há a abertura da consulta aos lotes de pagamento do IR, que são cinco, de maio a setembro. Clique aqui para ver o calendário de pagamento da restituição.
  • Pendência de malha
  • Significa que, infelizmente, o contribuinte caiu na malha fina. Isso ocorre quando as informações prestadas pelo cidadão não estão de acordo com o que foi informado por fontes pagadoras e prestadores de serviços ao cidadão, como médicos, dentistas, clínicas, hospitais e plano de saúde, entre outros. 
  • Para sair da malha e receber a restituição, é preciso corrigir até o erro, enviando uma declaração retificadora. 
Mesmo após o processamento da declaração e o pagamento da restituição, o contribuinte ainda pode passar por investigação na Receita Federal. O prazo para o fisco conferir a declaração e chamar o cidadão para prestar esclarecimentos, caso julgue necessário, é de até cinco anos após a entrega do IR.

Como fazer a consulta ao processamento da declaração?

  • Acesse o portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br" 
  • Na página seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar" 
  • Depois, digite a senha e vá em "Entrar" 
  • Em "Serviços em destaque", vá em "Meu Imposto de Renda" 
  • Depois, clique em "Extrato da Dirpf" para saber qual o erro na declaração 
  • É possível fazer a conferência dos dados também pelo Portal Gov.br, no quadro de "Destaque", em "Entregar Meu Imposto de Renda (DIRPF)". Depois de acessar, clique em "Iniciar".
No site da Receita, também é possível clicar em "Entrar com gov.br", no canto superior direito. Depois, basta ir em "Fazer minha declaração" e em "Iniciar".

Qual é o prazo para retificar o IR?

Segundo a Receita Federal, o prazo para fazer a retificação da declaração do Imposto de Renda é de até cinco anos após o envio. Ou seja, no caso do IR de 2023, o contribuinte terá até o exercício de 2028 para corrigir informações. Isso vale para "consertar" erros que a Receita possa ter identificado ou incluir informações que ficaram de fora ao declarar o Imposto de Renda.

Posso retificar o Imposto de Renda quantas vezes for necessário?

De acordo com a Receita Federal, o contribuinte pode retificar o IR quantas vezes forem necessárias. Não há limite de entrega de retificadoras, no entanto, acima de dez retificadoras, o contribuinte deve entregar o documento diretamente no atendimento presencial da Receita em sua cidade, pois pode estar com alguma dúvida e precisará ser orientado por funcionários do fisco.

LEIA MAIS 

IR em atraso: Receita volta a receber declaração nesta quinta (1º) com multa

Receita paga 1º lote de restituição do IR 2023 nesta quarta-feira (31)

Leão do IR: é possível antecipar a restituição? Confira no vídeo

Restituição do IR: como usar com inteligência o dinheiro extra

Imposto de Renda: golpe promete antecipar restituição, alerta Receita

Blog do IR

O Leão do IR decidiu responder todas as suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. Confira as dicas

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Agências Núcleo Declaração do Imposto de Renda Leão Responde Blog do ir
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA
Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel
Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados