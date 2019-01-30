Trabalhadores da Vale temem ficar sem PLR

Profissionais que trabalham na Vale estão apreensivos se eles irão receber em março, como era previsto, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) referente ao ano de 2018. O receio é que os empregados fiquem sem a bonificação, assim como aconteceu com os executivos da companhia, que tiveram o pagamento de remuneração variável suspenso, e também com os acionistas, que não vão ganhar dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

A suspensão de alguns pagamentos foi definida no último domingo (27), pelo Conselho de Administração, em função do rompimento da barragem. Desde a tragédia, a mineradora já teve bloqueado pela Justiça R$ 11,8 bilhões.

Justamente em função desses bloqueios - que representam cerca de metade de todo o caixa da Vale, conforme dados publicados no balanço do terceiro trimestre de 2018 - que empregados da mineradora temem ficar sem receber a PRL.

Embora exista a preocupação, o assunto é tratado de forma muito delicada pelos profissionais, afinal, ninguém quer parecer ser mesquinho em meio a essa tragédia sem precedentes. Pelo contrário, conforme a coluna apurou, empregados da unidade capixaba, em Tubarão, estão muito abalados com o que aconteceu em Minas e incrédulos de que um acidente com essa proporção tenha ocorrido.

“Mas é inevitável pensar nisso (na suspensão do pagamento), afinal teve muita gente que assumiu compromissos financeiros pensando que receberia a PLR em março. Não é o meu caso, mas muita gente fez dívida e está desesperada”, relata um empregado da companhia.