Tesouro do ES fechou 2018 com mais de R$ 700 milhões em caixa

O dinheiro em caixa deixado pelo então governador Paulo Hartung, ao final de 2018, foi de quase R$ 704 milhões, valor bem acima do que o próprio Hartung havia anunciado ao final do seu mandato. Em um primeiro momento, em setembro do ano passado, PH havia declarado que o colchão que ficaria para a gestão de Renato Casagrande (PSB) seria da ordem de R$ 300 milhões, como a coluna chegou a noticiar. Depois, ao final do mandato, PH anunciou que seriam R$ 450 milhões livres para o seu sucessor.
O valor chegou a ser criticado pelo socialista em outubro: “É pouco mais da metade de uma folha de pessoal de um mês, é um volume de recursos pequeno”.
Mas conforme publicação feita pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no Diário Oficial desta quarta-feira (30), o resultado final de caixa do Tesouro em 2018 foi de R$ 703.917.036.