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Beatriz Seixas

Tesouro do ES fechou 2018 com mais de R$ 700 milhões em caixa

Valor supera projeção de R$ 450 milhões, feita no final do ano passado

Públicado em 

31 jan 2019 às 20:28
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Dinheiro Crédito: Pixabay
O dinheiro em caixa deixado pelo então governador Paulo Hartung, ao final de 2018, foi de quase R$ 704 milhões, valor bem acima do que o próprio Hartung havia anunciado ao final do seu mandato. Em um primeiro momento, em setembro do ano passado, PH havia declarado que o colchão que ficaria para a gestão de Renato Casagrande (PSB) seria da ordem de R$ 300 milhões, como a coluna chegou a noticiar. Depois, ao final do mandato, PH anunciou que seriam R$ 450 milhões livres para o seu sucessor.
O valor chegou a ser criticado pelo socialista em outubro: “É pouco mais da metade de uma folha de pessoal de um mês, é um volume de recursos pequeno”.
Mas conforme publicação feita pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no Diário Oficial desta quarta-feira (30), o resultado final de caixa do Tesouro em 2018 foi de R$ 703.917.036.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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