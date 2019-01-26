Samarco deverá demorar mais tempo para voltar a operar

Quarta Pelotização da Samarco, em Anchieta: atividades paralisadas desde a tragédia em Mariana Crédito: Fernando Madeira

O retorno, ainda que parcial, das operações da Samarco, em Anchieta, deverá ser comprometido diante do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Desde novembro de 2015, a unidade em Ubu está com as atividades paralisadas por conta do rompimento de outra barragem, a de Mariana, que deixou 19 mortos e sérios impactos socioambientais em Minas Gerais e no Espírito Santo.

A expectativa até então era de que em 2020 a companhia retomasse suas atividades no Sul capixaba. Embora a empresa não trabalhasse com uma data oficial para as operações reiniciarem, diretores da Samarco - controlada pela Vale e pela BHP Billiton -, em declarações à imprensa em 2018, falavam que havia uma perspectiva de que isso acontecesse no ano que vem.

O prazo, entretanto, deverá ser postergado na avaliação de especialistas, que consideram que diante do segundo acidente grave envolvendo barragens da Vale, os órgãos ambientais vão fechar o cerco para a liberação de licenças.

“Acredito que essa tragédia trará sim impactos. A retomada da Samarco está em processo de avaliação junto ao Ministério Público Federal (MPF) de Minas Gerais. E aí, no mesmo Estado, acontece novamente um acidente semelhante? Certamente, esse acontecimento fragiliza tudo o que está sendo feito e dito até aqui”, pondera uma fonte ligada à Vale, que preferiu não se identificar, ao reforçar que esta é uma avaliação realista.

De acordo com a Samarco, para voltar a produzir, a companhia depende da conclusão do Licenciamento Operacional Corretivo (LOC) do Complexo de Germano.

Além dos estragos sociais e ambientais, a paralisação da Samarco, que representa quase 6% do PIB capixaba, trouxe enormes prejuízos econômicos para o Estado e principalmente para a região Sul do Espírito Santo. Em Anchieta, o peso da empresa é ainda maior na produção de riquezas, ela representa cerca de 75% do PIB local. Desde a tragédia e a interrupção das atividades na planta, milhares de pessoas perderam seus empregos, lojas fecharam e a situação econômica da prefeitura também ficou dramática. A arrecadação no município, que era de R$ 308 milhões em 2015, é estimada em R$ 123 milhões para 2019.

Procurada, a Samarco informou que não iria se pronunciar.