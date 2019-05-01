Restaurante com cardápio do chef Jacquin previsto para Vitória

O renomado chef Erick Jacquin Crédito: Divulgação

O Aeroporto de Vitória vai contar com uma nova opção de restaurante a partir de junho. Trata-se da rede de fast-food Le Croq, que tem seu cardápio assinado pelo famoso chef francês Érick Jacquin. A informação consta no site da nova franquia, que é capitaneada pelo grupo brasileiro Bghum, e foi confirmada pela assessoria de imprensa de Jacquin.

Os primeiros negócios da empresa serão abertos em aeroportos e, segundo o cronograma, a expectativa é de que o Eurico de Aguiar Salles seja o quarto a receber a lanchonete, que vai servir pratos da culinária francesa, como o tradicional croque monsieur, um sanduíche crocante.

Procurada, a Infraero informou que o grupo Bghum atua com sorveterias em seus aeroportos, entretanto, disse que não há previsão de unidades da Le Croq.

De acordo com a página da empresa na internet, estão programadas pelo menos seis unidades distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Vitória.