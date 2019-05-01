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Beatriz Seixas

Restaurante com cardápio do chef Jacquin previsto para Vitória

Primeiros negócios da empresa serão abertos em aeroportos e a expectativa é de que o Eurico de Aguiar Salles seja o quarto a receber a lanchonete

Públicado em 

01 mai 2019 às 02:04
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O renomado chef Erick Jacquin Crédito: Divulgação
O Aeroporto de Vitória vai contar com uma nova opção de restaurante a partir de junho. Trata-se da rede de fast-food Le Croq, que tem seu cardápio assinado pelo famoso chef francês Érick Jacquin. A informação consta no site da nova franquia, que é capitaneada pelo grupo brasileiro Bghum, e foi confirmada pela assessoria de imprensa de Jacquin.
Os primeiros negócios da empresa serão abertos em aeroportos e, segundo o cronograma, a expectativa é de que o Eurico de Aguiar Salles seja o quarto a receber a lanchonete, que vai servir pratos da culinária francesa, como o tradicional croque monsieur, um sanduíche crocante.
Procurada, a Infraero informou que o grupo Bghum atua com sorveterias em seus aeroportos, entretanto, disse que não há previsão de unidades da Le Croq.
De acordo com a página da empresa na internet, estão programadas pelo menos seis unidades distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Vitória.
Atualmente, 51 pontos comerciais funcionam no Eurico de Aguiar Salles, inclusive já considerando a hamburgueria Prime Burguer, que inaugura hoje uma unidade no saguão do terminal. Também nesta semana começa a funcionar um espaço de shows na área externa do aeroporto.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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