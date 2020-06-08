Petrobras vai mudar comando de unidade no Espírito Santo

Sede da Petrobras em Vitória, Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Petrobras vai mudar o comando da estatal no Espírito Santo . O atual gerente-geral da Unidade de Operações do Estado (UO-ES), Ricardo Morais, vai deixar o posto para assumir a gerência executiva de Terras e Águas Rasas (TAR), no Rio de Janeiro.

Com a saída do executivo, que estava na função desde outubro de 2016, quem assumirá interinamente a UO-ES é Marcela Borges, que atua como gerente de Planejamento e Gestão na unidade capixaba.

Segundo fontes, Marcela já substituiu Ricardo em outras ocasiões. Mas não há definição sobre quem irá preencher o cargo definitivamente. Será aberta uma seleção, mas sem prazo para a escolha. Caso Marcela venha a ser efetivada, ela seria a primeira mulher e capixaba no comando da Petrobras no Espírito Santo.

Mas uma fonte lembrou que nos últimos anos os executivos que ocuparam o cargo de gerente-geral foram nomes que não faziam parte do quadro da unidade capixaba, a exemplo do próprio Ricardo Morais (2016-2020) , de José Luiz Marcusso (2013-2016) e Luiz Robério Ramos (2009-2013). A exceção foi o engenheiro Márcio Félix, que esteve na função de 2003 a 2009.

Ricardo Morais foi gerente-geral da unidade capixaba da Petrobras de 2016 a 2020 Crédito: Monica Zorzanelli

Conforme a coluna apurou, a saída de Ricardo Morais do Espírito Santo está ligada à reorganização de cargos na empresa em virtude da aposentadoria de alguns profissionais, como José Luiz Marcusso, que era gerente-executivo de Águas Profundas (AGP), e Nilo Duarte, até então gerente-executivo de Terras e Águas Rasas (TAR), ambos sairão por meio do Programa de Desligamento Voluntário (PDV). A reestruturação está prevista para acontecer a partir desta semana.