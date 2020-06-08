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Reorganização

Petrobras vai mudar comando de unidade no Espírito Santo

Ricardo Morais,  que estava como gerente-geral da estatal no ES desde 2016, vai deixar a função

Públicado em 

08 jun 2020 às 13:32
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Sede da Petrobras em Vitória, Espírito Santo
Sede da Petrobras em Vitória, Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Petrobras vai mudar o comando da estatal no Espírito Santo. O atual gerente-geral da Unidade de Operações do Estado (UO-ES), Ricardo Morais, vai deixar o posto para assumir a gerência executiva de Terras e Águas Rasas (TAR), no Rio de Janeiro.
Com a saída do executivo, que estava na função desde outubro de 2016, quem assumirá interinamente a UO-ES é Marcela Borges, que atua como gerente de Planejamento e Gestão na unidade capixaba.
Segundo fontes, Marcela já substituiu Ricardo em outras ocasiões. Mas não há definição sobre quem irá preencher o cargo definitivamente. Será aberta uma seleção, mas sem prazo para a escolha. Caso Marcela venha a ser efetivada, ela seria a primeira mulher e capixaba no comando da Petrobras no Espírito Santo.
Mas uma fonte lembrou que nos últimos anos os executivos que ocuparam o cargo de gerente-geral foram nomes que não faziam parte do quadro da unidade capixaba, a exemplo do próprio Ricardo Morais (2016-2020), de José Luiz Marcusso (2013-2016) e Luiz Robério Ramos (2009-2013). A exceção foi o engenheiro Márcio Félix, que esteve na função de 2003 a 2009.
Ricardo Morais foi gerente-geral da unidade capixaba da Petrobras de 2016 a 2020 Crédito: Monica Zorzanelli
Conforme a coluna apurou, a saída de Ricardo Morais do Espírito Santo está ligada à reorganização de cargos na empresa em virtude da aposentadoria de alguns profissionais, como José Luiz Marcusso, que era gerente-executivo de Águas Profundas (AGP), e Nilo Duarte, até então gerente-executivo de Terras e Águas Rasas (TAR), ambos sairão por meio do Programa de Desligamento Voluntário (PDV). A reestruturação está prevista para acontecer a partir desta semana.
Procurada, a Petrobras não se manifestou até o momento desta publicação.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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